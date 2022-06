“Ya compré una choza en Bogotá”: Rodolfo Hernández cuenta cómo es su apartamento en Bogotá

Rodolfo Hernández ha sido muy claro en una cosa sobre su gobierno: no viviría en la Casa de Nariño si gana. En la entrevista que le dio a Vicky Dávila, aseguró los planes que tiene para el palacio presidencial.

“Dejo una piecita y me acuesto un rato cuando esté recontracansado. La Casa de Nariño la convertimos en un museo de arte contemporáneo, arte moderno y una sala de arte itinerante de nivel internacional. Eso es lo que vamos a hacer. Abrimos a las 10:00 a. m. y cerramos a las 4:00 p. m.”, explicó.

En esa extensa charla, el ingeniero le contó a la directora de SEMANA detalles de su fortuna, cercana a los 100 millones de dólares. “Pagamos impuestos, 20 millones de pesos diarios, incluyendo sábado, domingo y días de fiesta, 24 de diciembre y todo eso. Fuera del predial y de industria y comercio”, agregó el candidato sobre su negocio.

Aseguró que el monto total por impuestos que él le aporta al Estado es de $ 7.000 millones.

En la conversación que tuvo con Dávila para la portada de la más reciente edición de la revista SEMANA, el ingeniero volvió a referirse a la propiedad. “Ya compré una choza en Bogotá”, dijo para explicar nuevamente que no vivirá en la Casa de Nariño.

El apartamento es para él un símbolo de la fe que siempre ha tenido en llegar a la presidencia. “Mire la confianza que he tenido. Lo compré hace siete meses, estoy convencido de que voy a ganar. Ojalá no se me dañe esa aspiración en los últimos días. Compré un apartamento porque creo que los colombianos no tienen por qué pagarme a mí la comida y la vivienda”, agregó.

Sobre la propiedad que adquirió, Hernández ha narrado que queda en la 93 y que tiene 270 metros. El candidato recibió a Soho en ese apartamento de enormes ventanales y rodeado de la belleza de los cerros orientales de Bogotá. La decoración es moderna y el ingeniero se nota a gusto en ese estrene.

El apartamento queda en el edificio Vitrvm, uno de los proyectos más exclusivos que se hayan levantado recientemente en la ciudad. Según la página Icono Urbano, se trata de una construcción sobre la carrera séptima con calle 93, frente al Parque El Chicó y que colinda con el Seminario Mayor de Bogotá.

“Vitrvm, por Richard Meier, abre sus fachadas a la vista lejana de la Sabana de Bogotá, al panorama de la ciudad, al verde permanente de sus cerros y a la luz de sus atardeceres, y propone un ambiente vital de naturaleza amable, con una arquitectura audaz y sofisticada”, dice la publicidad del lugar.

Se trata de un conjunto de dos torres residenciales de 13 y 11 pisos, con un total de 36 apartamentos con áreas aproximadas de 395, 363 y 267. El ingeniero tiene uno de los más pequeños, avaluado en 4.300 millones, pero hay otros de 8.000 a 10.000 millones de pesos.

Meier fue ganador del popular Premio Pritzker en 1984 y diseñó esa construcción llena de lujos. Tiene una piscina con borde infinito y calefacción. También, todas las comodidades de un elegante club con spa con salón social, juegos infantiles, gimnasio, sauna, turco, solarium y terraza.

El portal ArchDaily hizo una extensa reseña del proyecto urbanístico. “La envolvente exterior del edificio está concebida para ser pura, expresiva y pragmática, reforzando la forma prismática y escultórica derivada de la función y el lugar del proyecto. Está destinada a ser elegante, con elementos de transparencia, opacidad y solidez, que establecen una relación y conexión entre el interior y el exterior. Hacia el norte y frente al seminario, la torre se expresa a través de grandes paneles de cristal de altura completa marcada por balcones en el pliegue de la fachada y una posición estratégica para operar las aberturas”, explica.

Los apartamentos tienen un diseño lujoso en sus interiores. Todos los equipos son automatizados. Los baños tienen láminas calefactoras.

En el folleto promocional del edificio se señala que, “con esta obra, Bogotá entrará al exclusivo grupo de ciudades de vanguardia donde el diseño y las propuestas de innovación convocan la atención del mundo. Como en Nueva York, París, Londres, Tokio, Barcelona o Shanghái, Bogotá acoge los aportes de un pensamiento arquitectónico de avanzada y enriquece su patrimonio con una obra que será orgullo de la ciudad y un ícono de referencia en el futuro”.

¿Quién es Richard Meier?

Este es el perfil que publica Icono Urbano del arquitecto que está detrás de Vitrvm.

“Richard Meier recibió su formación en arquitectura en la Universidad de Cornell, y antes de abrir su oficina independiente, trabajó con Marcel Breuer y con Skidmore Owings and Merrill. En 1963 estableció su estudio en Nueva York y adquirió notoriedad con la exposición ‘Five Architects’ en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (1969), luego difundida en un libro del mismo nombre, que contribuyó al impulso del movimiento posmoderno.

Su práctica internacional ha abarcado importantes comisiones culturales y cívicas, así como residencias privadas e instalaciones académicas y corporativas. Ha recibido los más altos honores en su campo, incluyendo el Premio Pritzker de arquitectura, la Medalla de Oro del American Institute of Architects y del Royal Institute of British Architects, así como la Praemium Imperiale de la Japan Art Association. La arquitectura de Richard Meier es el reflejo de una ideología y su incesante búsqueda de los conceptos que ha ido perfeccionando desde hace más de 50 años”.