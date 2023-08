Batalla campal con piedras y botellas en un billar de Barranquilla

Juegos Panamericanos en Barranquilla

Aunque todavía quedan cuatro años para esas justas deportivas, el panorama no está claro y Colombia podría incumplir el contrato que se firmó con la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports).

No obstante, algunos sectores consideran que el retraso del Gobierno en la destinación de recursos podría tratarse de un cálculo político por estar a pocos meses de elecciones y porque en 2027 Petro ya no estará en la Casa de Nariño.

Lo que le preocupa al congresista es que hay un compromiso de Estado. Más allá de las sanciones económicas que podría conllevar el incumplimiento de contrato, Colombia podría ser castigada deportivamente y quedar por fuera de competiciones internacionales por un tiempo. “Está en juego la seriedad del país, porque conseguir la sede no fue nada fácil. Al Gobierno hay que recordarle que estos Juegos no son de los Char, no son de Elsa Noguera ni de nadie de la política. Son los Juegos de los colombianos y caribeños, así que esperamos que solucionen el problema”.