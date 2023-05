Fuerte pronunciamiento de la procuradora Margarita Cabello sobre “incumplimiento de acuerdos” en el peaje Papiros, en Atlántico

“Los compromisos que hacen los ministros son compromisos de Gobierno, no compromisos personales”, con esa frase inició la procuradora general de la Nación Margarita Cabello su pronunciamiento sobre la situación de cobro sobre el peaje Papiros, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena.

Aunque corto, su pronunciamiento fue fuerte y conciso, pidió que el Gobierno nacional cumpla con los acuerdos hechos con la comunidad durante el paso del antiguo ministro de Transporte Guillermo Reyes, enfatizando en que él los hizo en nombre del Gobierno nacional y no a título personal, lo que no cambiaría si ya no está.

“Los compromisos que hacen los ministros son compromisos de Gobierno, no compromisos personales; el anterior ministro de Transporte se comprometió con la comunidad del departamento del Atlántico y de Puerto Colombia y con la Procuraduría General de la Nación, que sirvió como garante, de que los vehículos de categoría 1 y 2 no tendrían que pagar peaje en el peaje los Papiros”, dijo Cabello.

Además de ello, la procuradora reveló que el ministro de ese momento había dicho incluso que evaluaría el tema para exceptuar del pago también a los vehículos de categoría 3, por lo que espera se cumpla lo acordado en las mesas.

“Que evaluaría los vehículos con categoría 3, esperamos que ese compromiso se cumpla, porque los compromisos son para cumplirlos”, anotó la procuradora.

La procuradora dio a conocer su pronunciamiento a través de Twitter con un video. - Foto: Captura de video tomada de Twitter @PGN_COL

La reacción de Cabello se produjo luego de que el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, anunció lo que será la reactivación del cobro de peajes en el país, entre ellos los de los departamentos de Bolívar y Atlántico como Papiros.

En el peaje Papiros, el cobro se encuentra suspendido desde hace unos meses luego de que iniciaran las mesas de diálogo con la comunidad y el Gobierno nacional, junto a las autoridades locales y departamentales.

Según informó el ministro, el acuerdo para la suspensión del cobro del peaje va hasta el 15 de mayo, pues así ya se había establecido, pero una vez finalice ese acuerdo, volverá a retomarse el cobro y el pase dejará de ser gratuito.

La comunidad unida también rechazó el anuncio y dijo que no permitirán de nuevo el cobro del peaje, argumentando que eso viola lo pactado en las mesas de diálogo.

Las pancartas piden a la ANI solución por el cobro del peaje que podría darse en los próximos días - Foto: Captura de video de Twitter @ExtraNoticiasCo

“Rechazamos tajantemente que el Ministerio de Transporte, en cabeza de William Camargo, rompa los acuerdos derivados del diálogo social y que imponga a la comunidad de Puerto Colombia la decisión de reactivar el cobro para todas las categorías en la caseta de control Papiros a partir del 16 de mayo, cuando en tres mesas de trabajo se pactó el no cobro definitivo para categorías C1 y C2″, dice el escrito.

Fue así como, además, incentivan a una movilización el próximo 16 de mayo a las 7:00 de la mañana, para alzar la voz de protestas.

“Pedimos a toda la clase dirigente del Departamento del Atlántico y el municipio de Puerto Colombia: alcalde, gobernadora, asambleístas y concejales, representantes a la Cámara, y senadores de la región, a pronunciarse y acompañar la movilización social al unísono en contra de esta burla”, solicitó la comunidad.

El paso por el peaje era gratuito para vehículos categoría 1 y 2. - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

E incluso hicieron un llamado al presidente de la República, pidiéndole que intervenga pronto en la situación para saber que será del futuro del cobro del peaje y en que cambia lo pactado con lo anunciado ahora por el Ministerio de Transporte.

“Exhortamos al presidente Gustavo Petro a reactivar el diálogo ciudadano con el municipio de Puerto Colombia, a exigir de sus ministros voluntad y capacidad de concertación con la ciudadanía. Esta comunidad no permitirá ser vulnerados en sus derechos, burlada en los acuerdos, e ignorada por funcionarios públicos que están llamados a trabajar bajo principios de integridad y equidad”, se lee al final de la primera página del documento.