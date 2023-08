En plenaria del Senado presentan video de niños expuestos a comercialización sexual. Las cifras de este delito son alarmantes

“Después del narcotráfico, y quiero que la plenaria lo escuche bien, después del narcotráfico esta actividad delictiva es la más lucrativa y lo que es más doloroso, es que la droga se vende una vez, pero un niño lo venden una, dos, tres y hasta cinco veces. Por eso, desde el Congreso hemos radicado un proyecto de ley con la firma de senadores y senadoras de diferentes bancadas, porque queremos que el país sepa, que la sociedad sepa, que nuestros niños no están en venta y que la explotación sexual es un delito, que no es un oficio, no es un servicio, no es un trabajo”, dijo la senadora.