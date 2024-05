“Los primeros cuatro tiros se le encasquillaron”: mujer víctima de intento de feminicidio por parte de su exesposo

“Cuando él empezó a apuntarme, dirigió el arma hacia mi cabeza, pero los primeros cuatro tiros que salían se le encasquillaron o sino me mata y fue cuando yo salí a correr. Igual me pegó dos tiros, uno de ellos que me entró por la axila y me salió por los lados del tórax que no afectó ningún órgano gracias a Dios y el otro disparo que me lo pegó en el brazo”, explicó la mujer que aún recibe atención médica especializada.