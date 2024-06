Rafael Orozco fue asesinado el 11 de junio de 1992: ¿Por qué se menciona a María Angélica Navarro y a Armando Benedetti al recordar?

A Orozco Maestre, intérprete de éxitos como Solo Para Ti , La Creciente , Dime Pajarito , Nostalgia o No Sé Pedir Perdón y la voz del Binomio de Oro, una de las agrupaciones de música popular más escuchadas del país, lo asesinaron el 11 de junio de 1992 en Barranquilla , en la puerta de su casa, con nueve impactos de bala.

Por ahora, aunque se sabe que uno de los asesinos de Orozco perdió su vida a manos de Escobar, no se tiene certeza de si fue una venganza por la muerte del ídolo del vallenato o por problemas de control del narcotráfico. Sin embargo, en una publicación de 1993, SEMANA habló con un testigo de lo que supuestamente sucedió, versión que fue totalmente desmentida por la familia del artista vallenato.

Esta pieza clave dijo en ese entonces que la muerte del intérprete no fue por un lío de faldas, sino que supuestamente el cantante “Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con el cartel de la costa”. “Era uno de los mejores lavadores de dólares. […] Cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos, se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaba y los rellenaba de dólares que luego entraba al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba”, agregó.

Cabello se refirió entonces, en entrevista que concedió al programa Se dice de mí, a la supuesta infidelidad de su esposo con María Angélica Navarro. “Fue un crimen pasional. Yo no le dije a la prensa ‘no diga eso’. Yo me atrevo a poner otra tutela por las otras especulaciones. Para decir que a Rafael lo mataron por un crimen pasional no tenían necesidad de venirlo a mezclar con las otras cosas que lo querían mezclar”, aseguró.