Se cayó ambicioso proyecto Arena del Río, en el malecón de Barranquilla; esta es la razón

Desde noviembre de 2020 fue anunciado el proyecto Arena del Río, el cual se visionaba como un potenciador para el desarrollo de la ciudad, generador de empleo, y que ayudaría a reactivar la economía en medio de la contingencia sanitaria que atravesaba el país.

Sin embargo, la información revelada por la firma Two Way Stadiums, este martes 2 de mayo reveló que el proyecto no verá la luz, casi tres años después de su anuncio. Las razones tienen que ver con la coyuntura que atraviesa el mercado nacional e internacional en materia económica.

Esto llevó a los inversionistas a echar para atrás la construcción del complejo multifuncional. “Coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación”, son algunas de las razones por la cual el proyecto ya no será ejecutado.

Sin embargo, no se descarta que sea retomado en el futuro, puesto que esperan que el panorama económico mejore eventualmente.

Por otro lado, quienes ya se habían vinculado al proyecto aseguran que la fiduciaria Bancolombia se encuentra gestionando los pagos para la devolución inmediata del dinero, que corresponde a 550 clientes entre palcos y apartamentos.

Barranquilla tendrá uno de los centros de conciertos y deportes más grandes del país - Foto: Cortesía Trébol Comunicaciones

“Nuestra gratitud con los clientes, equipo de trabajo, instituciones y gremios de la ciudad que siempre nos apoyaron”, manifestó Peter Gianulis, socio de Two Way Stadiums, quien estará liderando el cierre del proyecto y será veedor en el proceso de devolución del dinero. Por su parte, Tatiana Orozco dejó la presidencia del proyecto.

“Ella se desempeñó con gran profesionalismo como nuestra presidenta con su liderazgo y conocimiento, permitiendo unir una ciudad frente al sueño”, aseguró Gianulis por medio de un comunicado.

Finalmente, Two Way Stadiums reiteró lo agradecidos que se encuentran con quienes creyeron en el proyecto: “apostamos, desde lo privado, a una obra épica y hoy asumimos esta pérdida con nostalgia. Barranquilla y Colombia se merecen este dinamizador de la industria creativa”.

Sobre Arena del Río

El escenario tendrá capacidad para albergar a 53.000 personas y busca convertir a Barranquilla en referente para los espectáculos y el turismo en el Caribe - Foto: Cortesía Trébol Comunicaciones

Se trataba de un complejo de entretenimiento que reúne al mismo tiempo vivienda, entretenimiento y hotelería, con el fin de convertir a la capital del Atlántico en el nuevo destino para los amantes de los deportes y los espectáculos musicales, así como en centro de un gran circuito turístico para el Caribe.

El proyecto Arena del Río iba a tener una inversión de 407 millones de dólares y generará 9.040 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos.

El propósito era lograr que Barranquilla se convirtiera en un destino turístico triple A, que genere turismo y que atraiga inversión extranjera. Iba a estar ubicado en la zona del Gran Malecón, al borde del río Magdalena, con accesos desde la Vía 40, donde se celebra la famosa ‘Batalla de las flores’ del Carnaval de Barranquilla y por la Avenida del Río.

Esta iba a ser la primera megainversión que podría acogerse a los beneficios de la Ley de Crecimiento Económico, impulsada por el antiguo Gobierno, que también forma parte de los proyectos de economía naranja que el expresidente Iván Duque planteó en su plan de gobierno.

Actividades deportivas y conciertos se podrán realizar en el nuevo Arena del Río - Foto: Cortesía Trébol Comunicaciones

Duque fue uno de los invitados al lanzamiento del proyecto en Barranquilla en 2020, al igual que los titulares de los ministerios de Cultura y del Deporte de turno.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estima que, para 2030, Barranquilla podría tener más de un millón de visitantes, lo que significa que la creación de este distrito urbano de innovación y creatividad “se convertirá en un actor importante para dinamizar la economía de la ciudad, la región y el país”.