Secretaría de Salud de Soledad da parte de tranquilidad a usuarios de la eps Sura, tras el anuncio de cierre

Luego de que la empresa promotora de salud Sura enviara una carta al gobierno nacional pidiendo su salida progresiva del sistema de salud, desde la alcaldía del municipio de Soledad, Atlántico, área metropolitana de Barranquilla se pronunciaron debido a que tienen 84.115 afiliados en esta zona.

El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera Reyes, dio a conocer que los servicios médicos en esta población serán normales en la actualidad y que no existirá ningún contratiempo.

Sigue la crisis en el sistema de salud en Colombia. En la mañana de este martes, 28 de mayo, las directivas de la EPS Sura presentaron una solicitud formal al Gobierno Nacional para retirarse del sistema de salud de Colombia. foto José L Guzmán. EL País | Foto: José Luis Guzmán. El País

“Desde mi dependencia se da un parte de tranquilidad a los 84.115 afiliados que tiene la EPS Sura en el territorio, hasta que la Superintendencia Nacional de Salud, autorice el traslado de los mismos, la EPS tiene que garantizar el acceso a los servicios de manera oportuna, a todas las personas dentro del municipio de Soledad”, precisó.

De igual forma recordó a los ciudadanos que están habilitadas las líneas virtuales y presenciales para atender cualquier urgencia que presente algún usuario.

“Según los análisis y estudios se encuentran 70.604 usuarios de EPS Sura, en el régimen contributivo, y 13.511 como subsidiados. La administración municipal manifiesta que, los usuarios de la empresa antes mencionada, cuentan con el apoyo de la Alcaldía y Secretaría de Salud de Soledad para brindarles auxilio frente a cualquier problemática que se les pueda presentar”, señaló el funcionario.

¿Qué dicen los usuarios?

Ante este panorama que hoy atraviesa el país, SEMANA dialogó con varios usuarios que desde hace varios años se encuentran afiliados a la eps Sura para conocer su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional.

Para una comunicadora social de la ciudad de Barranquilla, que prefirió no identificarse, lo que ha ocurrido es una situación muy compleja porque no sabe lo que le espera con un nuevo cambio, pues asegura que no tiene mucho tiempo de estar afiliada a esa eps.

“Todo esto da un poco de miedo porque uno no sabe qué es lo va a pasar, pero esperemos que el traslado no sea tan traumático. En términos generales la atención es buena, soy nueva en la eps, pero mis papás llevan más tiempo y no han tenido problemas”, expresó.

“Ante este panorama tener una póliza o prepagada no es un lujo, es una necesidad. Yo tengo a mi hija con una póliza, pero no es nada económica por lo que tenerla para toda la familia no es sostenible en materia de dinero”, agregó.

Correo enviado por Seguros Sura a sus clientes. | Foto: Sura

Por su parte, Keyla Salazar, una emprendedora del municipio de Soledad, Atlántico, señaló que esta decisión por parte de Sura la tomó por sorpresa porque desde hace varios años que está afiliada el servicio ha sido bueno.

“Esto si crea una incertidumbre sobre qué pasará con el servicio que me vienen prestando, si me van a trasladar ¿Qué pasará?. Creo que ya en ninguna eps uno está seguro porque últimamente todas están cerrando”, expresó.

Entre tanto, Nancy Pacheco, sostuvo que estaba en una cita médica con su nieto recién nacido, cuando se enteró de la noticia que no le agradó porque, para ella, la atención de Sura es una de las mejores en todo el país.