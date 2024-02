Susto en el aire: vuelo de Avianca suspendió ruta y aterrizó de imprevisto en Barranquilla. Esto es lo que se sabe

Pasajeros vivieron momentos de pánico en pleno vuelo, tuvieron que detener a un hombre “borracho y abusivo”

La mujer que estaba presenciando el hecho dijo: “Por favor, quítale eso de la cara”, a lo que él respondió: “No puedo simplemente dejarlo” Y añadió: “No, no, no, escucha, no me digas que pare”. El grupo logró sujetarlo y lo llevó por el pasillo del avión, hacia dos miembros de la tripulación de cabina.