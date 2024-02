Alcalde Carlos Fernando Galán regresa tras su incapacidad: “Bogotá está insegura, no es una percepción”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, regreso este 22 de febrero a funciones luego de su incapacidad médica. Lo hizo en medio de la crisis de seguridad que vive Bogotá. “ es un problema de realidad, Bogotá esta insegura, no es una percepción ”, le dijo el mandatario de los capitalinos a la emisora ‘ La W’, eliminando de paso el debate surgido alrededor de si lo que ocurre en la ciudad son casos aislados o de percepción y que crecen por la exposición mediática.

“Con el Ejército hemos venido hablando, ellos cumplen labores de apoyo en ciertas cosas, por ejemplo, protegen las zonas aledañas a sus instalaciones o zonas de algún elemento ambiental que amerite presencia militar. Ese rol lo siguen cumpliendo, pero ellos no pueden reemplazar a la Policía y remplazar un rol que cumple la Policía”, le señaló a la citada emisora.

El alcalde de Bogotá insistió en que las personas deben denunciar, más allá del escepticismo que hacerlo les represente, toda vez que es el camino para poder judicializar a los delincuentes. Según dijo, la gente toma fotos, registra en videos, expone el hecho, pero no denuncia. Galán anunció que este 22 de febrero retoma sus funciones, luego de una incapacidad médica, y analizará con las autoridades métodos efectivos para hacerle frente a la delincuencia.

Durante la entrevista, el mandatario dijo que se había ampliado el pie de fuerza en inmediaciones de varios restaurantes, dado lo que venía ocurriendo en Bogotá. Sin embargo, en la mesa de trabajo le hicieron ver que no era tan así, en la medida en que, por ejemplo, el atentado del 21 de febrero contra el empresario Hernán Roberto Franco tuvo lugar en una zona repleta de restaurantes y no hubo reacción de la autoridad. Sobre el particular dijo que este jueves adelantaría las indagaciones pertinentes.