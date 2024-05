Aparece video que muestra cómo habría muerto Carlos David Ruiz en Corferias tras Baum Festival

Cruce de versiones sobre lo que sucedió con Carlos David Ruiz, joven que murió en el Baum Festival; hay un detalle que no cuadra

Contexto: Cruce de versiones sobre lo que sucedió con Carlos David Ruiz, joven que murió en el Baum Festival; hay un detalle que no cuadra

En la pieza audiovisual, que está en poder de las autoridades competentes, se puede apreciar cómo el joven sobre 3:30 de la mañana se cae al tanque de agua. Asimismo, las imágenes mostrarían que este no habría tenido ninguna interacción con ninguna otra persona.

Según el material probatorio recolectado, Carlos David no presentaba signos de violencia en su cuerpo al momento del hallazgo, el cual se logró, de acuerdo con la información que entregó la Policía, cuando el nivel del agua del tanque disminuyó y quedó expuesto.

Algunos amigos de la víctima relataron cómo fueron las últimas horas del joven antes de que desapareciera, ya que contaron que no supieron nada de él después de que finalizó la primera fecha de la fiesta electrónica.

“Él dijo ‘tenga y ya nos vemos’. Desde ahí ya no se supo más. El sábado en la noche hubo otra fiesta de nuevo en Corferias con nuestro amigo muerto ahí adentro”, puntualizó el informativo.

Qué dijo el Baum Festival

“Lamentamos profundamente la muerte de uno de nuestros asistentes, que fue hallado en Corferias el domingo 26 de mayo. La información que tenemos por ahora es que no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito. Estamos colaborando plenamente con las autoridades”, indicó el Baum Festival.

Ante estas declaraciones, una de las amigas de Carlos les respondió: “No es hora de pronunciarse, necesitábamos su ayuda en la madrugada del sábado y no quisieron ayudar, sacaron a nuestros amigos de allá evitando que lo siguieran buscando. Decir que había salido de allá, que no había quedado nadie cuando no habían hecho nada para buscarlo”.