Así está el nivel de los embalses que suministran agua a Bogotá, luego de tres días de racionamiento

Los embalses están siendo monitoreados de manera constante, mientras que no se pierde la esperanza de que en los próximos días se presenten lluvias en medio del Fenómeno del Niño. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó este domingo, 14 de abril, el más reciente reporte sobre el nivel y estado que registran los embalses del mencionado departamento.

El nuevo mensaje de Galán a los bogotanos

“Por tercer día consecutivo, el consumo está por debajo del promedio normal de la ciudad, aunque subió levemente. Ayer, 13 de abril, el consumo fue de 16,05 metros cúbicos por segundo. La meta es 15. Todos debemos aportar y bajar más nuestro consumo de agua. Con corte al 13 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,87 %. La meta de abril es llegar al 20 %. Hoy el turno de restricción le corresponde a la zona 4, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas. Este debe ser un esfuerzo conjunto. DE TODOS. Tenemos que usar menos agua todos los días. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, señaló el mandatario a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.