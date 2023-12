Así reseñó ‘The New York Times’ la experiencia de montar en Transmilenio y apuntó a que “lo viejo volverá a ser nuevo” para mejorar la movilidad

A juicio de ‘The New York Times’, las administraciones posteriores a Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá llevaron a la ciudad a un deterioro del sistema. “Hoy en día, el sistema de autobuses rápidos de Bogotá atiende a unos dos millones de pasajeros al día. También se encuentra entre las instituciones más conflictivas de la ciudad. Las razones no son misteriosas. No mucho después del primer éxito de TransMilenio, los pasajeros comenzaron a encontrarse metidos en latas de sardinas sofocantes, que se estropeaban y estaban mal vigiladas. Las mujeres denunciaron haber sido abusadas. La propia popularidad de los autobuses los hacía atestados y peligrosos. También sufrieron los caprichos de las administraciones municipales en constante cambio. Después de Peñalosa, una sucesión de alcaldes al principio impulsó a TransMilenio y luego lo descuidó cada vez más. Los autobuses envejecieron y no fueron reemplazados. Se suponía que esas primeras 71 millas de carriles para autobuses crecerían hasta convertirse en 241 millas, pero las millas adicionales nunca se construyeron. Cuando se incumplieron las promesas y el servicio disminuyó, un alcalde quedó vinculado a un plan para malversar millones de dólares y fue sentenciado a 18 años de prisión. El dinero robado se destinaría a TransMilenio y nuevas carreteras”.