“Asistió con ‘amigos’”: padre de Luis Andrés Colmenares compara el caso de su hijo con el de Carlos David Ruiz Molina

“ #LaOpinionDeColmenares Mi hijo Luis Andrés falleció hace 14 años y los amigos también lo dejaron solo. Carlos David Ruiz Molina, un joven de 25 años fue hallado sin vida en Corferias luego del Baum Festival donde asistió con “amigos”. La ciencia y la tecnología de hoy con cámaras y con inteligencia artificial no puede dejar el crimen de Carlos David impune y sin responsabilidad. En esta ocasión no pueden volver a imponer la misma tesis del accidente o suicidio @FiscaliaCol . #JusticiaParaCarlosDavid ”, señaló Luis Alonso Colmenares mediante un mensaje X.

El 23 de mayo pasado, Colmenares escribió: “Lo digo con sinceridad, libre de cualquier sentimiento vengativo, sino con la fortaleza que DIOS me ha dado: después de catorce años viviendo con la ausencia de Luis Andrés, puedo decir con certeza que la herida ya está sanada, el dolor está un poco aliviado, pero la cicatriz no se puede borrar porque la ausencia no tiene remplazo… perdonar no es olvidar. FELIZ CUMPLEAÑOS EN EL CIELO LUIS ANDRÉS (qepd)”.