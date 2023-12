Cae banda dedicada a robar relojes de alta gama en Bogotá

“La inseguridad está tenaz”: denuncian nueva modalidad de robo en Bogotá

“Yo iba muy tranquilo pasando por la calle y me pasaron dos motocicletas, una a la derecha y otra a la izquierda. Yo lo primero que pensé era que me estaban adelantando nada más, pero la motocicleta de la derecha estaba muy cerca y sentí que me estaban metiendo la mano en el bolsillo (...). Cuando uno siente que se va a caer algo del bolsillo, por reflejo pone la mano ahí o pues simplemente busca lo que está pasando. Pero cuando yo hice eso me encontré con la mano del ladrón, de la rata”, dijo.