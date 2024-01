Capturaron a tres sujetos señalados de participar en el robo de camionetas blindadas en Bogotá; SEMANA conoció imágenes exclusivas del recorrido de los ladrones

El general agregó: “La Policía activó el plan candado, pero también la búsqueda en parqueaderos. En Kennedy, un cuadrante recibe la llamada de un ciudadano, quien informa la presencia o movimiento de vehículos en un parqueadero, que no eran usual. El cuadrante llega a allí, ingresa y encuentra seis camionetas inicialmente, y se logró capturar a tres sujetos”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá también señaló que fue recuperado un inhibidor de señal que fue usado para lograr desactivar los GPS para que las autoridades no lograran hacerle seguimiento a las camionetas hurtadas.

De igual manera, el uniformado subrayó que de acuerdo con información de inteligencia, las otras camionetas que aún no han sido recuperadas siguen en Bogotá. “No han salido de la ciudad”, precisó.

Así sucedió el robo

Rodríguez confirmó que los delincuentes lograron llevarse consigo un total de 16 vehículos, generando una situación de extrema preocupación en términos de seguridad. SEMANA conoció que, al parecer, los criminales instalaron inhibidores de GPS para no ser detectados.

El general Gualdrón explicó cómo fueron sacadas las camionetas del parqueadero en el que estaban: “algunas camionetas salieron en grupos de 5 o 6, otra de a 2. Tenemos recolectados más de 20 imágenes de videos que nos están conduciendo a la trazabilidad del recorrido de las camionetas, aunque hay unos espacios que no nos permite dar la continuidad por falta de verificación en cámaras, porque no la hay, pero seguramente con el apoyo de la ciudadanía, podemos dar con su paradero, porque estamos seguros que no han salido de Bogotá”.