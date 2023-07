Conductor de tractocamión chocó contra puente de la avenida Boyacá, y podría enfrentar importante multa económica

El pasado 7 de julio, en las inmediaciones de la avenida Boyacá, se presentó un accidente, luego de que el conductor de un tractocamión excediera el límite de altura de un puente vehicular, generando una colisión contra esta estructura.

Este choque tuvo como consecuencia fuertes daños para lo transportado por este camión de carga, incluido un costoso vehículo avaluado en aproximadamente 120 millones de pesos, además de un fuerte trancón en la zona mencionada, en pleno mediodía.

El accidente tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El límite de altura de esta construcción es de 4,50 metros, y el incumplimiento de estas medidas para el transporte de carga a través de estas inmediaciones puede generar una infracción de tipo C.22, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios, por lo que el conductor tendría que responder a las autoridades por una multa de aproximadamente 523.000 pesos.

Autoridades alertan de estafa en multas de tránsito: esté atento para evitar engaños

La no posesión de la documentación requerida, o manejo vehicular indebido, pueden ser algunas de las infracciones por las cuales un colombiano puede ser multado, generando un comparendo que requiera un pago concreto.

En cuanto a las multas por no tener la licencia al día, se deben tener en cuenta dos casos diferentes: no portar la licencia vigente y conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

Algunos ciudadanos ni siquiera conocen que poseen multas vigentes. - Foto: DTTF.

En el primer caso, es decir, no portar la licencia vigente, se aplica una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

La no posesión de la documentación requerida, o manejo vehicular indebido, pueden ser algunas de las infracciones por las cuales un colombiano puede ser multado, generando un comparendo que requiera un pago concreto.

En cuanto a las multas por no tener la licencia al día, se deben tener en cuenta dos casos diferentes: no portar la licencia vigente y conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

En el primer caso, es decir, no portar la licencia vigente, se aplica una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

Hay datos más profundos y relevantes que refieren a este tema, de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el 42 % de los fallecidos durante el año pasado en siniestros viales, no poseía licencia de conducción, lo que viene acompañado de un elemento incluso más preocupante, como lo es el hecho de que de ese porcentaje mencionado, solo el 20 % había recibido un comparendo por esta razón, por lo que llama la atención la reincidencia de esta falta.

Sin embargo, en esta ocasión la alerta generada desde las autoridades viene a la hora de realizar el debido pago de estas multas. El pago de estos comparendos pueden realizarse a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), para evitar procesos engorrosos.

Pero en el último tiempo, a causa del desconocimiento de esta plataforma, se han generado nuevas modalidades de estafa, que buscan aprovecharse de los ciudadanos, para solicitar supuestos pagos.

Esta clase de estafa se ha presentado en mayor cantidad durante los últimos días, a causa de que desde hace varios días el Ministerio de Transporte ha venido haciendo un llamado a los ciudadanos para que renueven sus licencias de conducción antes del 20 de junio, día en el que a más de 4 millones de personas se les vence este documento. Sin embargo, para poder renovar este documento, es necesario estar a paz y salvo en cuanto a multas y sanciones.

En algunos de estos casos, los ciudadanos son abordados, a través de su WhatsApp, por estafadores que simulan ser funcionarios de entidades en concreto, resaltando supuestas multas que deben ser canceladas en un periodo de tiempo corto.

Lo que ha generado que dirigentes del SIMIT tengan que expresarse, para aclarar que la única forma de conocer las multas y sanciones vigentes, es la plataforma de esta entidad, y que, bajo ningún caso, le será solicitada la cancelación de estas multas a una cuenta bancaria personal, ni mucho menos a través de Nequi.

Las personas están obligadas a realizar el respectivo trámite para pagar sus multas. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

A su vez, realizaron un llamado a la ciudadanía, a estar atenta respecto a sus multas, tanto en concepto, como en valor, debido a que en el territorio nacional, se presentan casos similares a los presenciados en Bogotá, donde de acuerdo con cifras de Bogotá Cómo Vamos, en la capital se imparten más de dos mil comparendos al día, de las que una gran cantidad no son notificadas a tiempo y el ciudadano no se entera de que fue castigado económicamente, por lo que la deuda no termina por ser saldada.

Finalmente, aclaran que el pago de estos conceptos, solo puede ser realizado con la impresión de las liquidaciones generadas en la plataforma previamente mencionadas, y posterior cancelación en corresponsales bancarios, o también utilizando la plataforma online de pagos, PSE.