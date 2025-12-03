Suscribirse

Bogotá

Crisis en la Universidad Distrital: una de sus facultades suspende ceremonia de graduación por falta de rector

La institución educativa atraviesa una fuerte controversia por cuenta de la elección del nuevo rector quien, hasta el momento, no se ha podido posesionar.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
DENUNCIA UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACHADA DE ALGUNAS SEDES | Foto: SUMIN

La Universidad Distrital empieza a sentir los efectos de la polémica elección del nuevo rector. En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, la Facultad De ingeniería emitió un comunicado oficial en que notifican a los estudiantes y a sus familias de la cancelación de la ceremonia de grado por cuenta de la truncada elección de rector.

En la pieza informativa se lee: “Ante la falta de posesión del rector de la Universidad Distrital por parte del Consejo Superior Universitario, se suspende la ceremonia de graduación de la Facultad de Ingeniería, prevista para el 5 de diciembre”.

En desarrollo...

Noticias Destacadas

