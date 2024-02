Expolicía que abatió a dos ladrones en un restaurante en Bogotá quedó en libertad, pero seguirá vinculado a la investigación

¿Podría ir a prisión? Este es el escenario

En entrevista con SEMANA, el abogado penalista Francisco Bernate analizó la situación del expolicía y señaló que el hombre no podría alegar legítima defensa, ya que esta requiere una respuesta proporcional e inmediata ante un peligro real e inminente, lo cual no sería el caso, dado que el robo ya había ocurrido cuando abrió fuego y su vida no estaba directamente amenazada.