Habla patrullero agredido por pasajeros en avión: “Me siento orgulloso de mi actuación, a pesar del racismo”

“Es bastante difícil tener que lidiar con eso en el año en el que estamos, tener que vivir racismo. No es la primera vez que me pasa y, gracias a Dios, supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo, pero lo supe manejar bastante bien”, comentó Quiñones en entrevista con Noticias Caracol.