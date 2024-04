¿Racionamiento de agua en Bogotá aplicará o no en los municipios vecinos como Cota, Chía y La Calera? Distrito lo dejó claro

Esta fue la drástica recomendación del alcalde de Bogotá por racionamiento de agua: “el fin de semana, si usted no va a salir, no se bañe”

Viernes 12 de abril de 2024: Cota

Para este viernes 12 de abril el municipio de Cota en su zona industrial no contará servicio de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 13 de abril.