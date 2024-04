Racionamientos de agua en Bogotá: ¿por qué no llega el agua de inmediato cuando son las 8:00 a. m.? Acueducto lo explicó

Desde las 8:00 a.m. de este viernes 12 de abril inició el segundo turno de suspensión o racionamiento de agua en barrios de las localidades de Engativá y Fontibón, así como del municipio vecino de Cota.

El organismo también instó a no priorizar tanques llenos en conjuntos residenciales ni propiedades horizontales, argumentando más demoras. “Hacemos un llamado a los conjuntos residenciales, edificios y empresas a no priorizar el llenado de tanques, ya que esta acción retrasa la llegada del agua a la totalidad del sector. De igual forma la EAAB recuerda que durante el proceso de restablecimiento puede presentarse coloración de agua sin afectar las condiciones para el consumo e invita a los usuarios a no botarla y usarla en actividades propias dentro del hogar. El Acueducto de Bogotá mantendrá activa la Acualínea 116 para cualquier inquietud”.