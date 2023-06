Reportan grave accidente en el kilómetro 4 de la Vía la Calera; hay personas heridas

Este domingo, se reportó un accidente entre un bus y un automóvil en la localidad de Chapinero en Bogotá, específicamente en el Kilómetro 4 de la Vía la Calera.

Los usuarios en redes sociales reportan trancón en ese sector de la ciudad, donde las autoridades ya hacen presencia para esclarecer los hechos. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, que ocurrió sobre la 1 p. m., y dejó varios heridos.

Estas son las ciudades en las que hay más muertos por accidentes de tránsito

En Colombia está sucediendo un grave y silencioso problema, principalmente en algunas ciudades y municipios del país. Todos los días hay accidentes de tránsito y, a la vista de cualquier ciudadano, no hay política de choque agresiva para erradicar o mitigar el tema.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) hicieron un análisis detallado con el fin de identificar cuáles eran las ciudades con más accidentes, allí pudieron notar que había 10 ciudades en las que la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes superaba los 20 fallecidos.

Ante la situación, las cifras han sido alarmantes por la cantidad de personas que mueren en las vías. Estas son las tasas más altas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios en los últimos 12 meses:

Yopal: 33,8 %

San Andrés: 30,6 %

Mocoa: 29,7 %

Puerto Carreño: 24,0 %

Villavicencio: 23,6 %

Riohacha: 22,4 %

San José del Guaviare: 22,3 %

Armenia: 21,8 %

Popayán: 21,2 %

Montería: 19,5 %

Al respecto, el caso más preocupante, sin duda, es el de Yopal, el cual presenta la tasa más alta de accidentes mortales, 33 fallecidos por cada 100.000 habitantes a causa de incidentes en las vías. En comparación con Bogotá, es cuatro veces más alta.

Ante dicha situación, el Ministerio de Transporte se encuentra preparando una intervención en las siguientes ciudades: Yopal, Villavicencio, Riohacha, Armenia, Popayán, Montería, Pereira, Neiva, Ibagué y Pasto.

El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que: “En el Gobierno del Cambio, velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy, desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”.

El 42 % de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito no tenían licencia de conducción

Según el último análisis de las cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), el 42 % de los conductores fallecidos en el último año no contaban con este documento, por lo que desde la Ansv se alerta a las autoridades para que aumenten sus controles en esta materia e instó a la ciudadanía a realizar el trámite de manera legal y en los tiempos correspondientes.

La directora general (e) de la Ansv, Lina Huari Mateus, aseguró que: “Con este estudio queremos hacer un llamado de conciencia y corresponsabilidad por el cuidado de la vida propia y la de los demás en las vías del país. Es prioridad que las personas comprendan la importancia de portar y renovar este documento”.

Además, se destaca que el análisis muestra un aumento anual en los conductores fallecidos que no poseían licencia de conducción, que en los últimos cinco años ha aumentado en 8,7 puntos porcentuales.

Por parte de los motociclistas, el estudio también señala que la participación de víctimas fatales sin licencia aumenta al 41 %.

“Llama también la atención del estudio que hay un 20 % de reincidencia, es decir, del total de conductores fallecidos se logró identificar que ya habían sido notificados con al menos un comparendo de la necesidad de portar ese documento, lo que requiere un llamado a los cuerpos de control a intensificar los controles y operativos para no permitir la reincidencia ni incurrir en esta mala práctica”, puntualizó Huari.