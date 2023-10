Revelan cuáles son los barrios de Bogotá con más oferta para compra y alquiler de vivienda

Mercado de inmuebles corporativos

Y no es para menos, ya que las oficinas, bodegas y locales para el arriendo presentaron la mayor caída en la oferta desde el 2019 con una reducción del 55,5 %, debido a que no se está produciendo nuevo inventario en la ciudad. Esto lo demuestra el estudio, donde el 32 % de la oferta de inmuebles no residenciales que se publicaron a través del portal tenían como destino la venta y el 68 % el arriendo. Es importante destacar que las localidades que registran un mayor volumen de oferta para inmuebles no residenciales usados (oficinas, locales y bodegas) son Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón.