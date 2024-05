Sale a la luz llamada que hizo Stefanny Barranco antes de ser asesinada por su expareja: “Me va a matar”

“ Tenían sus problemas, esa relación era tóxica totalmente. Días antes le había cogido la ropa y se la picó toda. Ella me había dicho: ‘Papi, no puedo más, él está insoportable’, por eso me iba a ir para Bogotá. Ella le había dicho que no quería vivir más con él ”, indicó inicialmente en Caracol Radio .

“Ella se desahogó. Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada. Mi madrina le aconsejó que lo demandara. Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó, que ella no iba a tolerar eso y lo iba a dejar, mi madrina le dijo que se cuidara”, comentó.