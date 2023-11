Taxistas realizan caravana con “pitazón” por la carrera 7 en Bogotá, a manera de protesta, como parte del paro para el próximo 22 de noviembre

Una caravana de taxistas se dispuso a transitar desde la 1:00 a.m. de este jueves, 9 de noviembre, por la carrera 7 en Bogotá como parte de los bloqueos intermitentes y pitazos que vienen realizando en distintos sectores de Bogotá como protesta ante la falta de garantías, el precio del combustible y la desatención por parte de la alcaldesa, Claudia López a sus peticiones.

Cerca de 100 taxis se movilizaron desde la calle 85 hasta el parque de los hippies, acompañados por la Policía, como manera de manifestación, congregándose en este punto de la ciudad para conmemorar 4 años, en los que, según Hugo Ospina, el líder de los conductores , López no les ha cumplido ni los ha escuchado.

La Pitazón

Los reclamos de los taxistas

“Lo primero es que nosotros seguimos en asamblea permanente, nosotros no hemos suspendido el paro, de hecho antes del 22 vamos a hacer varios paros y bloqueos intempestivos sin previo aviso , ya nos cansamos de la inacción de la alcaldesa, fueron 4 años de inacción”, dijo a SEMANA el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina.

“Quiero aclarar que el gremio de taxistas no está en contra de la tecnología ni de las plataformas, hay más de 20 mil taxistas trabajando en ellas, en lo que no estamos de acuerdo y la Corte lo sentenció, es en el servicio que presta un vehículo privado, no se puede alquilar un vehículo con conductor, eso es un servicio pirata”, destacó.