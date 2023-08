Vía al Llano: reabren el tránsito para motos y carros particulares con ciertas restricciones

Ministro de Transporte no ve conveniente declarar ‘’estado de emergencia económica y social’' en la vía al Llano

‘’Pero inicialmente, por la línea de la Presidencia y además con un tema de estabilidad jurídica, no es conveniente acudir a estas medidas excepcionales, si no hay la evidencia suficiente de que tengan solidez en el avance en los mecanismos de prueba posterior. No quiere esto significar que el Estado no esté haciendo uso de las herramientas que tenga”, explicó el jefe de la cartera de Transporte durante el debate.