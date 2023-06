Delincuentes robaron una casa y luego la quemaron en Puerto Wilches, Santander

En la calle quedó una familia residente en el municipio de Puerto Wilches (Santander), luego de que un par de delincuentes les robaran las pertenencias y posteriormente destruyeran el inmueble. La violenta situación está siendo investigada por las autoridades del Magdalena Medio.

Los ladrones, al parecer, sabían perfectamente en qué momento atacar; pues esperaron que Rosa Helena Florián Gil, la propietaria de la vivienda, saliera de viaje hace Bucaramanga para hacer de las suyas. Los vecinos la alertaron de la situación.

Los ladrones aprovecharon que la vivienda estaba sola para ingresar (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la denuncia, dos sujetos llegaron hasta la vereda Cristalina y fingieron ser familiares del compañero sentimental de Rosa Helena, posteriormente violentaron el candado que tenía la puerta e ingresaron. Tan pronto los residentes del sector se percataron del hecho, la llamaron para alertarla.

“Mi casa es de madera, pero tenemos la sala, la pieza y la cocina. Los vecinos nos dijeron que dos tipos, que manifestaron ser primos de mi esposo, ingresaron a la vivienda. Pero en realidad eran delincuentes que se llevaron una motocicleta, un dinero en efectivo con el que pretendíamos construir la casa en material, unos zapatos y lociones”, dijo la afectada.

Rosa Helena había viajado a Bucaramanga en compañía de su hijo menor, un niño de 12 años, para visitar a su otra hija, una joven de 16 años, quien se encontraba hospitalizada debido a que está embarazada, proceso de gestación considerado de alto riesgo.

Tras enterarse del lamentable suceso, la mujer llamó a su esposo y este al llegar a la vivienda confirmó lo ocurrido. Pese a lo sucedido, la noche transcurrió en aparente calma; al día siguiente, domingo 11 de junio, ocurrió la otra parte de la tragedia.

Ocurrió en la vereda la Cristalina, en zona rural de Puerto Wilches. - Foto: Oswaldo Te Informa.

El esposo de Rosa Helena salió de la vivienda, hacia el casco el casco urbano de Puerto Wilches en compañía de otro familiar; ese momento también fue aprovechado, aparentemente, por los delincuentes, según le contaron sus vecinos.

“Pese al robo no me quise devolver, por acompañar a mi hija. Pero mientras mi esposo salió, otra vez los vecinos me llamaron, como a las 8 de la noche, y me dijeron que mi casa estaba en llamas, que a mi casa la habían quemado”, agregó.

La vivienda, debido a que estaba construida con un material altamente inflamable (madera), quedó reducida a cenizas; la familia quedó únicamente con lo que tenía puesto, perdieron absolutamente todo.

“No sabemos si alguien nos tiene envidia. Nosotros nos pasamos hace poco a vivir a la Cristalina y de pronto porque nos vieron organizados, que ambos trabajamos, a alguien no le gustó que progresáramos. No tenemos amenazas, pero no hay otra explicación, yo solo espero que la Policía investigue. Salimos de la zona hasta que no se aclare todo”, indicó Rosa Helena.

Puerto Wilches, Santander. - Foto: Alcaldía Puerto Wilches.

La trágica situación ya fue denunciada ante las autoridades, quienes adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer realmente qué ocurrió y quiénes son los responsables.

“Es muy difícil tener algo y quedar en la calle. Los esfuerzos con mi esposo de varios años. Mis hijos y yo quedamos con la ropa que me llevé para el viaje y mi marido sin nada, solo lo que tenía puesto. Nos duele que haya manos criminales porque con nadie nos metíamos. Llegábamos del trabajo a dormir y ni tiempo nos quedaba de socializar”, concluyó la mujer.