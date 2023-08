“Usted ganó aquí, necesitamos que nos preste atención”, el duro llamado del alcalde de Puerto Wilches al presidente Gustavo Petro ante incremento de inseguridad

“ Solicito muy respetuosamente como alcalde municipal que se haga un consejo de seguridad aquí en el territorio, pero con decisiones para que nuestra fuerza pública pueda tener las herramientas suficientes y actuar de forma contundente ante tanta ola de violencia, que no solamente es con la situación que se presentó si no, otros hechos que vienen sucediendo en el Magdalena Medio puntualmente en Puerto Wilches y también en concordancia con lo que sucede con Barrancabermeja”, agregó el alcalde Toquica.

El alcalde Jairo Toquica, también hizo un llamado a los grupos armados al margen de la ley. “Sométanse y acuerden con el Gobierno Nacional todo lo que quieran, pero no hagan presencia en Puerto Wilches; nosotros no estamos en desacuerdo que se busque la paz, pero de esta forma no. La intranquilidad está generalizada. Muy respetuosamente invito para que nuestro municipio sea respetado y no hagan presencia entre las comunidades”.