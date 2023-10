“El país debería recordarlo como un héroe”: amigo de infancia del capitán Hanner Sánchez, quien murió en accidente de avioneta en Cali

“Hanner era una persona con muy buena actitud, muy inteligente, muy culta en sus principios y valores. Considero que era muy buen hijo y demasiado leal con sus amigos. Siempre estaba entre los primeros puestos del curso y era un excelente profesional, no cualquiera se convierte en instructor de un avión de la Fuerza Aérea ”, señaló.

Zárate agregó que la muerte de su amigo dejó un gran vacío, pues en las circunstancias en que se presentó no es algo que se espera en la unidad en la que Sánchez se encontraba.

“Si bien al ingresar a las fuerzas militares uno debe estar preparado para cualquier eventualidad, pero no en ese sitio. Es una escuela de formación, donde fue como instructor y no se espera que esto ocurra. Para mí es un héroe, no cualquier persona tiene la capacidad de, en una ciudad, escoger una zona verde para intentar remediar un poquito la situación y tratar de evitar la mayor cantidad de muertes y heridos que pueda dejar un accidente de estos”, dijo al medio.