Este es el parte médico del cadete sobreviviente al accidente de avioneta que cayó en concurrida calle de Cali

El señor Bastidas afirmó a Caracol Radio que, tras el accidente, el hecho de que esté vivo es un milagro, pues le pudo caer encima y matarlo, pero no fue así. “La avioneta impactó a 8 o 10 mts, digo yo. Lo que escuché fue la explosión cuando cayó la avioneta, ahí de una vez (fui) a auxiliar de inmediato porque esto aquí es muy transitado, aquí la calle 26 es demasiado transitada”, indicó.

“La gente empezó a ayudar con extintores (para apagar el incendio) y tratar de ayudar a sacar a uno (de los tripulantes), pero el otro no. El impacto fue tremendo y yo tengo el parasol que no me deja ver hacia arriba, más el árbol, yo estoy abajo del árbol. Lo mío empezó cuando explotó eso”, afirmó al medio.