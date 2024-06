A prisión, profesor de educación física tras agredir a su excompañera sentimental: la captura la realizó la Policía de Bolívar

El hombre de 57 años de edad fue capturado por parte de la patrulla púrpura de la Policía de Bolívar tras el llamado que hizo la misma comunidad a las autoridades. Por medio de un comunicado de prensa, la institución policial señaló que el hombre tenía una orden de restricción y no podía acercarse a la víctima.

“El hecho se registró en el barrio El Progreso en el sector San Victorino del municipio de San Juan Nepomuceno, en donde la víctima, una mujer de 51 años de edad y quien padece de Parkinson, era agredida físicamente por quien sería su ex pareja , y a quien, además, le pesa una orden de restricción hacía esta mujer”, indicaron las autoridades.

“Este presunto agresor, quien no registra anotaciones judiciales, se le señala de agredir a la mamá de su hijo, al parecer, por su ex no quería irse a vivir con él y lo hacía en repetidas ocasiones en presencia del menor”, agregaron.