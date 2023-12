Alicia Cardiles, quien generó escándalo porque supuestamente en Van Camp’s las mujeres deben ir con pañal para no ir al baño, no tiene pruebas

Alicia Cardiles Fontalvo, líder sindical de Sinaltrainal (Sindicato Nacional De Trabajadores de la Agroalimentaria), quien trabaja en Van Camp’s desde hace 17 años, habló con las emisoras ‘La W’ y LA FM, que dirige Luis Carlos Vélez.

Durante la entrevista, la mujer fue consultada si ella era la fuente de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. “Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo. Se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”, expresó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño”, señaló la ministra.

De acuerdo con Alicia Cardiles Fontalvo, la filial de la compañía en Cartagena sí las deja ir al baño, pero les descuenta el tiempo que ocupan para hacerlo. Por eso, sostuvo, muchas optaron por ponerse pañal. “Después de que les da la gana el pago está, pero ya está hecho”, aseguró.

“Hay compañeras afectadas con infecciones urinarias”, dijo la mujer, quien al ser consultada por las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo aseguró que “hay varias”, sin precisar cuál. De igual manera, aseguró que ella no ha denunciado, pero sí lo ha hecho la organización sindical. “Esto es algo sistemático, póngale usted tenemos unos cuatro”, repsondió cuando le dijeron si hay sanciones o no.

“Es el tiempo que demoras en ir al baño, lo ponen como tiempo muerto. Son mujeres trabajadoras de hogar que se ponen pañales para no ir al baño constantemente”, insistió. “Eso antes no sucedía. Antes de 2015 no estaba”, agregó.

“No tengo un dato digital para darte un dato específico, pero hay compañeras que le han descontado 300.000 pesos”, agregó. Al ser consultada por un caso particular, la mujer dijo que no recordaba alguno, pero que sí existían. “Hay varios y me denunciaron por ser del sindicato”.

Durante sus intervenciones, a la mujer se le insistió en pruebas y dijo que no las tiene como persona natural, pero sí tutelas, querellas, como organización sindical. “Si tú te quitas del puesto, el tiempo que dures desde que te quitas de la mesa hasta que llegas, lo cuentan como tiempo muerto. Eso se ve reflejado en el volante de pago (...) La empresa me demandó por supuesta injuria y calumnia de mi parte. Y supongo que es lo mismo que harán con la Ministra del Trabajo”, insistió.

Cardiles aseveró que la mejor prueba es el desprendible de pago de las mujeres afectadas, pero señaló que no tenía a mano algún caso particular. Sin embargo, insistió, los casos son reales. De igual manera, Cardiles dijo que conoce a la ministra por redes sociales únicamente, no en persona, y se solidarizó con ella por cuenta de las críticas que este hecho ha suscitado.

Ante lo dicho por la ministra del Trabajo, una de las empresas involucradas, Van Camp, salió a desmentir en su cuenta de X dicha denuncias y afirmó que “rechaza tajantemente estás afirmaciones sin fundamento” de la representante de la cartera. “No se puede atacar ni estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y generación digna de empleo”, sostuvo la empresa en su comunicado.