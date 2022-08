Colegios públicos de Cartagena están sin servicio de aseo

Desde el pasado jueves 18 de agosto, las Instituciones Educativas (IE) oficiales de Cartagena se encuentran sin servicio de aseo, debido al vencimiento de los contratos. A raíz de esto, muchos colegios se han tenido que abstener a dar clases o en su defecto tener jornadas más cortas.

Muchos padres simplemente han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a clases, ya que el horario suele ser variable y si bien tienen hora de entrada, con esta problemática no se sabe cuál es la hora de salida de los estudiantes. También se sienten preocupados porque no saben cuánto tiempo durará esta situación.

El gremio de docentes y líderes en el área educativa solicitan al Distrito una pronta solución. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Distrital (SED) explicó si bien ellos se encuentran en la búsqueda de un nuevo operario para el servicio de aseo, hasta entonces las instituciones no deben suspender sus clases.

“Desde inicio de año se vienen haciendo esfuerzos para la consecución de los recursos faltantes, los cuales logramos que estuvieran disponibles hace un par de días, sin embargo, ha sido necesario hacer ajustes a la cantidad de operarios para contar con el servicio hasta finalizar el calendario escolar.”, manifestó la SED.

Igualmente, dieron a conocer que la fecha estimada para la contratación del nuevo operador es el 31 de agosto. Ante el anuncio, el Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb), realizó un plantón el pasado martes 23 de agosto, en las inmediaciones de la Alcaldía de Cartagena con el objetivo de exigir garantías en materia de higiene y salubridad.

En el marco de la manifestación, docentes, directivos de las instituciones, estudiantes, egresados y padres de familia, alzaron su voz y expresaron que el único responsable de la situación a la que se enfrentan los colegios, es la actual administración.

En medio de la jornada de protestas, estuvo presente la secretaria de educación, Olga Acosta Amel, quien se manifestó sobre el tema. “El contrato de aseo está listo, es una compra que se hace en la tienda virtual, yo les había contado a los rectores y no coincido con eso de no dar clases, los profes sabían que nos íbamos a quedar una semana sin aseo.”

La funcionaria explicó que luego de conseguir el presupuesto necesario para cubrir los costos de la contratación, para el próximo miércoles 31 de agosto se tendrá restablecido el servicio de aseo en las instituciones. Hasta entonces, pidió a las directivas un poco de colaboración, “el llamado, con la verdad, desde mi corazón, es que ustedes puedan hacer el control a la escuela, no siempre tienen que perder los niños”, añadió la secretaria.

No es la primera vez que ocurre algo así. El tema de los contratos del servicio de aseo, es una constante que año tras año han tenido que vivir la comunidad educativa, incluso en años anteriores, padres de familia han sido quienes por el bien de sus hijos, organizaron jornadas de limpieza en los colegios, todo para evitar que las clases sean suspendidas.

Así mismo ocurre con la contratación de los servicios de vigilancia, anteriormente se han evidenciado manifestaciones para que quienes cuidan las instalaciones de los colegios, sean establecidos nuevamente luego del vencimiento de sus contratos.

Mientras tanto el PAE Cartagena

En las instituciones oficiales de la ciudad de Cartagena, actualmente el Plan de Alimentación Escolar (PAE), que cuenta con los criterios establecidos por la Unidad Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, solo llega a 50.211 estudiantes. Por esta razón, más de 47.000 estudiantes de instituciones oficiales, a la fecha, aún no se han beneficiado del PAE.

Esta situación podría terminar pronto, ya que al Plan de Alimentación Escolar le fue aprobada una incorporación presupuestal de 17.216.166.665 pesos, mediante el Decreto 0898 de junio de 2022. Esta partida permitirá la contratación de un nuevo operador para ofrecer este servicio al resto de la población.

La Secretaría de Educación Distrital (SED) de Cartagena dio a conocer que dicho operador fue escogido en una nueva rueda de negocios este martes 23 de agosto, la cual fue organizada por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).