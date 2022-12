Conozca la ruta de Transcaribe que estará disponible en la noche de Fin de Año en Cartagena

La noche de este 31 de diciembre y el comienzo de la madrugada el 1 de enero, los cartageneros y visitantes, podrán movilizarse en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP) Transcaribe, puesto que este fin de año pondrán en circulación por segunda vez una ruta especial.

De la misma forma que el año anterior, este fin de semana la ruta cubrirá un recorrido circular, entre la estación Chambacú y el barrio Bocagrande, en ambos sentidos en horario de 8:30 de la noche del 31 de diciembre del 2022, y la 1:00 de la madrugada de enero del 2023.

El recorrido y horarios

El recorrido iniciará en la estación Chambacú, ingresando al Centro Histórico para seguir hacia Bocagrande, recorriendo la Avenida San Martín hasta el Parque Flanagan. Luego retornará por la Carrera 3 para volver al Centro, y llegar a Chambacú, realizando el retorno operacional en la glorieta del Castillo de San Felipe.

Esta ruta hará sus paradas en los habituales paraderos del barrio Bocagrande, como también en las estaciones Chambacú, Centro, Bodeguita, con un intervalo de 15 minutos aproximadamente entre buseton y otro, con monitoreo constante desde el centro de control para verificar la demanda y tomar medidas rápidas para disminuir los tiempos de espera.

Aunque es una ruta especial para este día que tiene tanto movimiento de usuarios, el valor de la tarifa será la misma de la operación habitual: $2.700 pesos.

Para acceder a los vehículos, los usuarios podrán hacerlo con su tarjeta de Transcaribe previamente recargada, y en caso de no tener la tarjeta o saldo en la misma, el concesionario de recaudo tendrá a personal a bordo de los buses para que los pasajeros puedan pagar en efectivo.

La operación de todas las rutas usuales de Transcaribe se mantendrá en el horario acostumbrado para los sábados: rutas troncales y pretroncales entre 5:30 a. m. y 8:30 p.m. (T100E entre 6 a.m. y 1 p.m.); rutas alimentadoras entre 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; ruta A102: 6:00 a. m. a 7:00 p. m; ruta C001: 5:00 a.m. a 9:30 a. m.; rutas A111 y C016: no operan.

Pico y placa 30 de diciembre

Tal como se establece en el Decreto 0522 del 31 de marzo de 2022, se mantiene la rotación del pico y placa para vehículos particulares y motos en la ciudad de Cartagena, mismo que tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022.

Asimismo, desde el lunes 5 de diciembre entró en vigencia el nuevo pico y placa para taxis, también hasta el 30 de diciembre.

Taxis

El pico y placa para taxis se encuentra establecido por el Departamento de Tránsito y Transporte, a través del Decreto 1196 del 26 de agosto de 2022, el cual se mantiene vigente en Cartagena.

Viernes 30 de diciembre: 1-2.

Según lo decretado, durante la restricción solo podrán circular los taxis que se encuentren en labores de mantenimiento, los cuales deberán desmontar la silla trasera y portar un aviso en el vidrio frontal: ‘Vehículo en mantenimiento por pico y placa’.

Carros particulares

De acuerdo con esta normativa, la medida para carros particulares aplica desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de los días festivos y fines de semana.

Viernes 30 de diciembre: 7-8.

Motos

Para las motocicletas, la restricción va desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., de lunes a viernes, a excepción de los fines de semana y festivos.

Viernes 30 de diciembre: 7-8.

Esta medida aplica para los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor.

Para los motociclistas también aplican las medidas establecidas en el nuevo Decreto 1579, los motociclistas deberán estar inscritos en el programa de caracterización y cumplir la restricción de parrillero en ocho barrios de la ciudad. De no ser así, oficiales de Tránsito podrán realizar multas a quienes no cumplan con la normativa.