Corte deja libre a artesano cartagenero que imitó obra del maestro Alejandro Obregón, ¿por qué?

Tras un allanamiento al almacén, las autoridades judiciales encontraron once imitaciones de la ‘Barracuda’, que eran vendidas entre $60.000 y $600.000, dependiendo del tamaño y los colores. En ese momento, solo existían dos figuras originales en madera y bronce que permanecían en Estados Unidos y en la capital del departamento de Bolívar.

En el expediente se dijo que “ el comerciante no tenía permiso para reproducir y vender estas piezas que no guardaban ni las proporciones, ni el tamaño de una de las 23 esculturas que el maestro hizo ”. En efecto, en 2019 un juez condenó al dueño de la galería a cinco años de prisión domiciliaria y, en segunda instancia, un tribunal reiteró la decisión.

La defensa del artesano interpuso un recurso de casación para que la Corte Suprema revisara el proceso, dado que sus ‘barracudas’ no eran una copia fiel, sino una imitación que es permitida para las escuelas de arte y movimientos artísticos. También se alegó que la Fiscalía no pudo demostrar el perjuicio patrimonial que causó a los herederos.

Los magistrados respondieron que la conducta del sujeto fue contraria a la ética de un movimiento artístico porque allí se sigue la tendencia o estilo del maestro, pero realizan obras originales. Sin embargo, tumbó la condena que se le impuso porque no se comprobó el estrago económico que le habría generado a los dueños de su legado.

“Aunque se acreditó que hacía una imitación burda de ‘barracudas’ y las vendía sin permiso, no se demostró cuál fue el daño económico que generó en los herederos del maestro”, dijo la Corte. Esto se justificó con el Acuerdo de Cartagena sobre Derechos de Autor, quien exigió evidenciar las lesiones efectivas al patrimonio para juzgar.

“Salvo las pruebas que demarcan la conducta juzgada y otras de expertos que señalan que la obra no corresponde a la original del maestro Alejandro Obregón, no existe ninguna que, al menos, permita dimensionar la cantidad del año económico. La Fiscalía no acreditó, como lo exige el Acuerdo de Cartagena, que se causó un perjuicio irracionable a los derechos económicos”, dijo el magistrado Luis Hernández Barbosa.