Domingo violento en Cartagena: riña en isla de Cholón y balacera en barrio Almirante Colón atemorizan a la comunidad. Todo quedó en video

Pelea en Cholón

Este no es un hecho aislado, pues no es la primera vez que ocurre algo como esto en la zona de Cholón , por lo que los ciudadanos han cuestionado a las autoridades por situaciones que cada vez se repiten con mayor frecuencia.

Balacera en Almirante Colón

¿Qué dice el Distrito?

“Me quiero referir a los llamados ‘banditos’ de las Fiestas de Noviembre, pues el año pasado no hubo ‘gozones’ y desafortunadamente no sé por qué este año nos está pasando esto. Para los ‘banditos’ lo que hicimos fue mandar una avanzada de parte de Distriseguridad que se está comunicando con las juntas de acción comunal para asegurarse de que si ellos quieren que se realicen estos eventos ”, aseguró la secretaria.

“Si ellos no quieren que se realicen los ‘banditos’, vamos a actuar preventivamente. Creo que una cancha no es el lugar indicado para este tipo de espectáculos, pero tengo un problema porque no tenemos escenarios y el Ider está reparando 15, no puedo negarle todo a las fiestas; eso exige que las personas tengan un mejor comportamiento y desafortunadamente no es así”.