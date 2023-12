Falleció menor que recibió disparo en el rostro en tiroteo con la Policía en Cartagena; lo perseguían por presunto robo

El pasado lunes, 25 de diciembre, un tiroteo tuvo lugar en el barrio La Esperanza, en Cartagena, departamento de Bolívar. Policías perseguían a dos presuntos ladrones que momentos antes habrían estado involucrados en un robo.

Durante el enfrentamiento, uno de los señalados delincuentes recibió un impacto de bala en el rostro, quedando gravemente herido. De acuerdo con el informe policial, el joven fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde recibió atención médica.

Sin embargo, dos días después se conoció que esta persona, identificada como Elkin David Escudero Méndez, de 17 años, falleció a causa de sus heridas.

Según recogió el medio local El Universal, Escudero y su cómplice habrían perpetrado un robo en un bus que transitaba por la avenida Pedro de Heredia. Al descender del vehículo, la comunidad alertó a los policías, quienes reaccionaron con la persecución.

Posteriormente, se habría desatado un intercambio de tiros entre los presuntos ladrones —ambos menores de edad— y los uniformados. En medio del tiroteo, Escudero habría recibido el mortal impacto en su rostro. En cuanto a su cómplice, el medio citado indicó que fue capturado y se le decomisaron un arma de fuego y varios cartuchos.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos el pasado lunes.

El menor habría resultado gravemente herido durante un enfrentamiento con la autoridad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Apareció cochero involucrado en cobro de $18 millones a turista en Cartagena; soltó qué pasó con la plata: “Cogí lo mío”

Otro hecho por el que Cartagena fue noticia recientemente involucró un nuevo caso de abuso por cobro excesivo. Una ciudadana canadiense denunció que pagó más de 15 millones de pesos por un paseo en coche. El caso se habría registrado el pasado jueves, 21 de diciembre.

Can Lin Yu Chen, como fue identificada la extranjera, manifestó que al finalizar el recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, el cochero le advirtió que no tenía datáfono, por lo cual este le sugirió que se dirigieran donde una supuesta amiga para realizar la transacción.

Igualmente, indicó que el comerciante le pidió más de una tarjeta de crédito porque, según él, no se podía efectuar la operación de manera correcta. No obstante, la mujer no se percató de que por cada tarjeta le desembolsaron una gran cantidad de dinero.

“Me encanta viajar. Es la primera vez que viajo a Colombia; sin embargo, esta experiencia desagradable en Cartagena me ha traído tristezas. Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país. Estoy segura de que no seré la última persona que enfrentará este tipo de estafa”, enfatizó la turista.

Frente a la polémica que se generó en el país, el cochero involucrado en este lamentable hecho apareció el pasado miércoles, 27 de diciembre, y rompió el silencio mediante un video, donde aseguró que él no robó a nadie.

Turista Can Lin Yu Chen que le cobraron más de 15 millones de pesos por un paseo en coche en Cartagena. | Foto: Tomada de X @ColombiaOscura

El hombre, cuyo nombre es Iván González, explicó en la pieza audiovisual que la mujer que le prestó el datáfono solo le pasó un millón de pesos; por ende, pensó que la transacción había sido normal. Incluso, señaló que al otro día asistió a la Policía para dar su versión.

“Durante el recorrido, la turista me dice que no tenía efectivo. Yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono. Al día siguiente regreso a trabajar y un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me estaba buscando la Policía, así que me dirijo a donde están ellos”, apuntó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Cuando llegamos a la inspección de Policía, allí me encuentro con la turista, me hacen la investigación y me sueltan. Al día siguiente vuelvo y me presento a la estación. Ellos me tomaron la declaración, tomé el dinero que me pertenecía y devolví el resto. Le pido disculpas a la turista”.