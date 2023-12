Habló turista canadiense, a quien le cobraron más de $15 millones por un paseo en coche; alertó sobre el “ riesgo “ de viajar a Cartagena

En un video que dura más de 3 minutos, la turista lamentó lo ocurrido, catalogándolo como frustrante; asegura que todavía no ha recuperado el dinero y las autoridades no han tomado “medidas más fuertes”, pese a que los presuntos responsables están identificados.

“Me encanta viajar. Es la primera vez que viajo a Colombia; sin embargo , esta experiencia desagradable en Cartagena me ha traído tristezas . Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país”, expresó Can Lin Yu Chen.

En medio de la grabación, la víctima también dijo: “Estoy segura que no seré la única persona y no seré la última que enfrenta este tipo de estafa. Me siento impotente y hago este video para informar a otros turistas sobre el riesgo al viajar a Cartagena, tenía la esperanza de que las autoridades locales o la policía tomaran medidas más fuertes, especialmente porque son conscientes de los detalles específicos y la participación de la empresa y el conductor. Es frustrante que aun no haya tomado ninguna medida y espera que la policía actúe”.