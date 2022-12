Manifestaciones en Cartagena: cabildo indígena zenú se declara en minga permanente desde este miércoles 21 de diciembre

De acuerdo con la comunidad, el Distrito de Cartagena no ha cumplido con el traslado de las familias Caizem.

El cabildo indígena zenú de Membrillal (Caizem) ha organizado una jornada de protestas que iniciaron en la mañana de este miércoles 21 de diciembre, bloqueando el paso en la vía Mamonal - Gambote, desde las 5:30 a. m.

De acuerdo con la comunidad, el Distrito de Cartagena no ha cumplido con el traslado de más de un centenar de familias que hacen parte del Cabildo.

“La irresponsabilidad es increíble. Primero, la secretaria del Interior en su momento, Paola Pianeta, dejó vender el predio al que se pensaba trasladar el cabildo Caizem, y la actual secretaria, Ana María González, no ha sido capaz siquiera de conseguir el avalúo catastral que se necesita para seguir con el proceso de compra de un nuevo lote ubicado en Bayunca”, manifestó Daniel Castillo Suárez, autoridad tradicional indígena.

Una de las preocupaciones más grandes es que la incorporación presupuestal de $ 600 millones, aprobada por el Concejo Distrital, pueda perderse por no haber sido ejecutado en el periodo de la administración 2022.

Además, “el gobierno departamental dispuso de 300 millones de pesos adicionales para la compra del predio, que también se van a perder porque la actual secretaria del Interior no tuvo la capacidad de tramitar un convenio con la Gobernación”, sostuvo el líder de la comunidad.

A 10 días de terminar el 2022, el pueblo Caizem se encuentra en medio de una incertidumbre, pues la orden judicial, desde el 2017, indicó el traslado de cientos de familias del cabildo, pero aún no lo ha puesto en marcha los proyectos de reubicación.

“No puede ser posible que la administración Distrital, teniendo los recursos, las herramientas jurídicas, el apoyo de la gobernación, la disposición del cabildo, salgan con este chorro de babas”, expresó Castillo Suárez.

Actualmente, se encuentran en la finca San Isidro, donde les fue emitida una orden de desalojo y tienen muchas restricciones para sembrar. Incluso, el lote donde se encuentra, podría llegar a ser vendido en cualquier momento.

La comunidad Caizem pide a la Procuraduría Nacional hacerle frente a su situación, pues afirman que es necesario investigar a los funcionarios que han estado involucrados en el proceso de traslado. Asimismo, hacen un llamado a los seis cabildos indígenas asentados en las zonas rurales de Cartagena “en defensa del pueblo zenú que hoy sufre de la negligencia y el abandono del Gobierno Distrital”.

Por otro lado, en medio de la jornada de protestas se han declarado en minga permanente y se tomarán la entrada al cabildo.

Indígenas arhuacos ya tienen cabildo gobernador

Luego de protagonizar una serie de bloqueos en las principales vías de acceso a Valledupar, más de 4.000 indígenas del pueblo arhuaco finalizaron la protesta pacífica que convocaron para llamar la atención del Gobierno nacional y exigir que registraran al cabildo gobernador.

Finalmente, el Ministerio del Interior expidió la Resolución 162 del 15 de diciembre de 2022, donde se reconoce como autoridad indígena al líder Zarwawiko Torres Torres.

“Por ello se levanta la manifestación masiva que se inició en la capital del Cesar desde la noche del martes (13 de diciembre)”, indicó la comunidad arhuaca después de una concertación con las autoridades, alegando que desde hace dos años no tenían nombramiento de un cabildo gobernador.

No contar con dicha figura afectaba el ejercicio de su gobierno interno como comunidad indígena, lo cual trae como consecuencia, en sus palabras, una violación a los derechos fundamentales como la salud o a la educación.

Por ejemplo, debido a que no se tenía el registro del cabildo, algunos jóvenes no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar.