Indígenas levantaron bloqueos en Valledupar porque encontraron muerto a un joven arhuaco en el río Guatapurí

Desde el pasado martes ,13 de diciembre, el pueblo Arhuaco, radicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, comenzó a movilizarse hacia Valledupar y bloquearon diferentes puntos de la ciudad para llamar la atención del Gobierno Nacional.

Sin embargo, en la mañana de este jueves las manifestaciones fueron suspendidas porque encontraron el cadáver de un joven de 15 años perteneciente a esa etnia.

“Levantamos el bloqueo porque presentamos una situación sobre el deceso de un joven arhuaco. Desafortunadamente tuvimos que entregarlo a su familia y vamos a trasladarnos a la casa indígena para realizar una armonización colectiva”, explicó una joven integrante de esa colectividad.

La víctima mortal respondía al nombre de Uriel Torres Izquierdo, quien, al parecer, se estaba bañando en el río Guatapurí y fue arrastrado por la corriente.

Las primeras versiones indican que varios bañistas percibieron el cuerpo flotando y lo llevaron hasta la orilla para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, uniformados de la Policía llegaron hasta el lugar y lo trasladaron hasta la clínica Erasmo, a donde ingresó sin signos vitales.

“Como parte de las tradiciones de la cultura arhuaca, cuando en medio de una actividad se presenta un fallecimiento se debe suspender inmediatamente la actividad, para hacer el ritual de Eysa”, se lee en el comunicado emitido por el pueblo indígena.

¿Por qué protestaban?

De acuerdo con un comunicado de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la comunidad está bloqueando diferentes puntos de la ciudad de forma pacífica, hasta que el Ministro del Interior o el Presidente de la República se sienten a conversar con ellos.

“¿Se imaginan un país sin presidente por un año? ¿O 6 presidentes al mismo tiempo? Eso es lo que ha vivido el Pueblo Arhuaco en los últimos meses porque el Gobierno nacional no ha tenido la voluntad de reconocer nuestras decisiones colectivas”, así lo manifestó la comunidad.

Resulta que, actualmente, el pueblo Arhuaco no posee un Cabildo Gobernador ante el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que es la competente en el caso de las comunidades indígenas. De acuerdo con sus líderes, la Dirección se ha negado a establecerlo.

El no contar con un Cabildo Gobernador afecta el ejercicio de su gobierno interno como comunidad indígena. Lo cual trae como consecuencia, en sus palabras, una violación a los derechos fundamentales como la salud o a la educación.

Por ejemplo, debido a que no se tiene el registro del Cabildo, algunos jóvenes no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar.

Además, muchos niños no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no les han podido certificar su nacimiento. En el caso de las mujeres, tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento.

“Es como si en Colombia hubiéramos elegido a un presidente y este no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral para ejercer su mandato. (...) Necesitamos que el Ministro del Interior: Alfonso Prada haga presencia en la ciudad de Valledupar y así nos podamos sentar a dialogar para resolver esta situación”, dice el comunicado.

Asimismo, añaden que: “no puede ser que el ‘Gobierno del Cambio’ siga desconociendo las decisiones del Pueblo Arhuaco en la misma línea que su antecesor, entonces, ¿cuál es el cambio? “.