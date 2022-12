Niños indígenas sin registrar: esta es la situación de la comunidad Arhuaca que se manifiesta contra el Gobierno nacional

Actualmente, el pueblo Arhuaco no posee un Cabildo Gobernador ante el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde horas de la madrugada del pasado martes 13 de diciembre, el pueblo Arhuaco radicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, se movilizó hacia su casa indígena en la ciudad de Valledupar, esto como forma de manifestación contra el Gobierno nacional.

De acuerdo con un comunicado de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la comunidad está bloqueando diferentes puntos de la ciudad de forma pacífica, hasta que el Ministro del Interior o el Presidente de la República se sienten a conversar con ellos.

“¿Se imaginan un país sin presidente por un año? ¿O 6 presidentes al mismo tiempo? Eso es lo que ha vivido el Pueblo Arhuaco en los últimos meses porque el Gobierno nacional no ha tenido la voluntad de reconocer nuestras decisiones colectivas”, así lo manifestó la comunidad.

Actualmente, el pueblo Arhuaco no posee un Cabildo Gobernador ante el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que es la competente en el caso de las comunidades indígenas; de acuerdo con sus líderes, la Dirección se ha negado a establecerlo.

El no contar con un Cabildo Gobernado afecta el ejercicio de su gobierno interno como comunidad indígena. Lo cual trae como consecuencia, en sus palabras, una violación a los derechos fundamentales como la salud o a la educación.

Por ejemplo, debido a que no se tiene el registro del Cabildo, algunos jóvenes no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar.

Además, muchos niños no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no les han podido certificar su nacimiento. En el caso de las mujeres, tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento.

“Es como si en Colombia hubiéramos elegido a un presidente y este no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral para ejercer su mandato. (...) Necesitamos que el Ministro del Interior: Alfonso Prada haga presencia en la ciudad de Valledupar y así nos podamos sentar a dialogar para resolver esta situación”, se lee en el comunicado.

Asimismo, añaden que: “no puede ser que el ‘Gobierno del Cambio’ siga desconociendo las decisiones del Pueblo Arhuaco en la misma línea que su antecesor, entonces, ¿cuál es el cambio? “.

Por el momento la vía del puente Hurtado permanece bloqueada de forma indefinida. Este bloqueo no permite el ingreso o salida por esta importante vía de la ciudad.

A esta hora, indígenas arhuacos bloquean ingreso y salida a Valledupar a la altura del puente Hurtado. pic.twitter.com/C6pf9DbmlB — Sergio López Gómez (@SergioLopez29) December 14, 2022

A los indígenas embera se les voló la piedra, ahora con el Gobierno Petro

Desde antes del mediodía del lunes 12 de diciembre, más de 220 indígenas embera adelantan manifestaciones en Bogotá como protesta a los incumplimientos por parte del Gobierno nacional, después de que abandonaron el Parque Nacional y los trasladaron a la UPI La Florida en el primer semestre de este año.

Inicialmente, los indígenas bloquearon una de las calzadas que permite el ingreso a Bogotá por la calle 80 desde los municipios del occidente de Cundinamarca, por lo que la movilidad se vio bastante afectada en ese punto de la ciudad.

La situación se presentó en el sector de Puente de Guadua, ante lo cual la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar desvíos por Siberia y la calle 13, para evitar entrar a la calle 80. Por esta manifestación, TransMilenio señaló que hacia el mediodía que la operación en el sistema se vio afectado tanto en las rutas alimentadoras como del servicio dual D81.

Pasadas las 2:00 de la tarde, los más de 200 indígenas llegaron hasta las instalaciones de la Unidad Nacional de Víctimas, en la carrera 85 D con calle 46, al noroccidente de Bogotá, para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con anterioridad.