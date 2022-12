Indígenas siguen ‘emberracados’ con el presidente Gustavo Petro y anuncian bloqueo de vías

Desde antes del mediodía de este lunes 12 de diciembre, más de 220 indígenas embera adelantan manifestaciones en Bogotá como protesta a los incumplimientos por parte del Gobierno nacional, después de que abandonaron el Parque Nacional y los trasladaron a la UPI La Florida en el primer semestre de este año.

Inicialmente, los indígenas embera bloquearon una de las calzadas que permite el ingreso a Bogotá por la calle 80 desde los municipios del occidente de Cundinamarca, por lo que la movilidad se vio bastante afectada en ese punto de la ciudad.

Sumado a esto, ahora los indígenas arhuacos se movilizaron desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Valledupar para protestar contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por unos supuestos incumplimientos.

Sumado a ello, aseguran que, si el propio mandatario no los escucha, bloquearán varias vías hasta que se cumpla con lo prometido.

Para los indígenas, el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño enarbolando las banderas del cambio y, según ellos, en este momento eso no se ha visto en el país. En total han llegado a Valledupar más de 4.000 arhuacos y permanecerán por varios días allí.

Para Norey Quigua, vocero de los indígenas, la atención del presidente Petro debe ser inmediata. “El pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”.

Según manifestó el vocero, tienen todo listo para bloquear varías vías del departamento del Cesar aunque aclaró que no quieren llegar a ese extremo.

“El pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como acceso a la salud, a la educación, tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”.

También hicieron un llamado al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que visite la zona y haya un diálogo directo con el Gobierno nacional que pueda solucionar las diferencias lo más pronto posible.

Arhuacos denuncian injerencia de políticos en elección del gobernador de la Sierra Nevada

Algunos voceros de esta comunidad denunciaron un complot en el que estaría involucrado el Gobierno nacional para dejar en el cargo a una persona que responda a los intereses de empresarios privados.

Con el fin de cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 149 del 16 de febrero de 2022, “los Mamus de las cuatro Kunkurwas Mayores podrán, en ejercicio de su autonomía y autodeterminación, acordar la elección del Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco y convocar a la mayor brevedad a la Asamblea General”.

Allí se reúnen para elegir a su nuevo cabildo gobernador (presidente de la Directiva General) con el fin de acabar con la situación de desgobierno que desató el nombramiento irregular de otros gobernadores que fueron prácticamente impuestos por el Gobierno nacional.

“Tenemos conocimiento que políticos y empresarios quieren incidir para obstaculizar el normal desarrollo de esta asamblea general. Esto implica que van a incidir ante el Gobierno nacional para que nuestras decisiones no sean acatadas.

Estamos seguros de que detrás de esto hay intereses extractivos, agroindustriales y turísticos sobre nuestro territorio. Es por ello que el Gobierno ha reconocido figuras jurídicas que no corresponden a nuestra administración indígena y eso amenaza nuestra economía y autodeterminación”, denunció la líder arhuaca Seinarin Torres.