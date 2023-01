Murió Jorge Torres, el hombre que personificaba a Celia Cruz en Cartagena

- Foto: Archivo particular tomado de Facebook

La ciudad de Cartagena despide este 31 de diciembre de 2022 con una lamentable noticia que enluta a todos los ciudadanos de la Heroica, tras conocer sobre el fallecimiento de Jorge Luis Torres Pomares, un hombre quién cada año personificaba a la cantante cubana Celia Cruz.

Su deceso fue confirmado por Léster González Rodríguez, lancero de las Fiestas de Independencia 2016, quien era muy cercano de este icónico personaje representativo en los eventos realizados en el mes de noviembre.

“Este año tuvo serios problemas de salud relacionados con el hígado. Sin embargo, él participó en las fiestas novembrinas de este año. Murió en su casa, junto a su familia, en el barrio Blas de Lezo”, reveló González a El Universal.

Este hombre, quien falleció a sus 52 años, empezó en el mundo del arte hace 15 años y desde entonces interpretaba al español Blas de Lezo, así como también a marqueses y finalmente logró conquistar al público cartagenero con su disfraz de la La Guarachera de Cuba, por la que se enamoró.

“El disfraz de Celia Cruz es un disfraz jocoso, abierto al pueblo, el personaje es muy conocido, ¿quién no conoce a Celia Cruz? Por eso decidí disfrazarme de ella”, expresó en el 2009 Jorge Torres al mencionado medio local.

Por su parte, las redes sociales se inundaron de emotivos mensajes recordando a este personaje que sacaba miles de sonrisas a propios y visitantes que disfrutan de las tradicionales festividades.

“Lo voy a recordar como una persona muy alegre, muy coloquial, con una energía única. Vestido o no vestido de Celia, siempre saludaba con la famosa expresión ‘azúcar’”, mencionó un seguidor del artista.

Fin de año en Cartagena

En la noche de este 31 de diciembre y el comienzo de la madrugada el primero de enero, los cartageneros y visitantes podrán movilizarse en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP) Transcaribe, puesto que este fin de año pondrán en circulación por segunda vez una ruta especial.

De la misma forma que el año anterior, este fin de semana la ruta cubrirá un recorrido circular, entre la estación Chambacú y el barrio Bocagrande, en ambos sentidos en horario de 8:30 p. m. del 31 de diciembre del 2022, y la 1:00 a. m. de enero de 2023.

Recorrido y horarios

El recorrido iniciará en la estación Chambacú, ingresando al Centro Histórico para seguir hacia Bocagrande, recorriendo la Avenida San Martín hasta el Parque Flanagan. Luego retornará por la carrera 3 para volver al Centro, y llegar a Chambacú, realizando el retorno operacional en la glorieta del Castillo de San Felipe.

Esta ruta hará sus paradas en los habituales paraderos del barrio Bocagrande, como también en las estaciones Chambacú, Centro, Bodeguita, con un intervalo de 15 minutos aproximadamente entre busetón y otro, con monitoreo constante desde el centro de control para verificar la demanda y tomar medidas rápidas para disminuir los tiempos de espera.

Aunque es una ruta especial para este día que tiene tanto movimiento de usuarios, el valor de la tarifa será la misma de la operación habitual: 2.700 pesos.

Para acceder a los vehículos, los usuarios podrán hacerlo con su tarjeta de Transcaribe previamente recargada, y en caso de no tener la tarjeta o saldo en la misma, el concesionario de recaudo tendrá a personal a bordo de los buses para que los pasajeros puedan pagar en efectivo.

La operación de todas las rutas usuales de Transcaribe se mantendrá en el horario acostumbrado para los sábados: rutas troncales y pretroncales entre 5:30 a. m. y 8:30 p.m. (T100E entre 6 a.m. y 1 p.m.); rutas alimentadoras entre 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; ruta A102: 6:00 a. m. a 7:00 p. m; ruta C001: 5:00 a.m. a 9:30 a. m.; rutas A111 y C016: no operan.