Pico y placa en Cartagena: así regirá a partir de este lunes 1 de abril

El horario de pico y placa para los vehículos particulares es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 12:00 m a 2:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el de las motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo los cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor, aplica entre las 05:00 a.m. y las 11:00 p.m., y para toda la ciudad.