Atención | Capturan a señalados de estafar a turista canadiense en Cartagena; le cobraron $22 millones por paseo en coche

Tras una operación liderada por la Policía Nacional fueron capturados tres individuos, presuntamente implicados en la estafa a una turista canadiense en Cartagena, el pasado 21 de diciembre, a quien le cobraron casi $ 22 millones por un paseo en coche.

Los capturados, identificados como alias La Mona y dos hombres más, entre ellos el conductor del coche, fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir y estafa.

La turista canadiense Can Lin Yu Chen denunció haber sido víctima de un engaño en el que se le cobró una cantidad exorbitante por un paseo en coche por la Ciudad Amurallada de Cartagena. Tras una investigación exhaustiva, las autoridades lograron identificar y capturar a los presuntos responsables de este acto ilícito.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General para que respondan por los delitos que se les imputan. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, donde se determinará su situación judicial.

“Estas personas engañaron, hurtaron y abusaron de la confianza de esta turista, cobrándole casi 17 millones de pesos (ella dice que $ 22 millones) por hacer un recorrido en uno de nuestros coches en la ciudad de Cartagena. Estas personas están siendo puestas a disposición de las autoridades, ya que se materializó la orden de captura determinada por la Fiscalía General, quien fue un apoyo fundamental para que hoy estemos presentándole a la ciudad y al país este resultado”, aseguró el coronel Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

Por su parte, el alcalde distrital, Dumek Turbay, aseguró: “No vamos a tolerar una estafa más, no vamos a tolerar una acción criminal como la que estos delincuentes cometieron con esta turista extranjera. Vamos a proteger la ciudad, vamos a proteger a los cartageneros, pero vamos también a proteger a los turistas que nos visitan”.

Y agregó: “Así que ojalá estas personas sean enviadas a la cárcel y sea un ejemplo, una situación aleccionadora para aquellos que quieren seguir abusando y estafando a las personas que eligen a Cartagena como su destino”.

Los capturados, identificados como alias La Mona y dos hombres más, entre ellos el conductor del coche. | Foto: Suministrada a SEMANA

El día de los hechos, Can Lin Yu Chen manifestó que, al finalizar el recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, el cochero le advirtió que no tenía datáfono, por lo cual este le sugirió que se dirigieran a donde una supuesta amiga para realizar la transacción.

Igualmente, indicó que el comerciante le pidió más de una tarjeta de crédito porque, según él, no se podía efectuar la operación de manera correcta. No obstante, la mujer no se percató de que por cada tarjeta le desembolsaron una gran cantidad de dinero.

“Me encanta viajar. Es la primera vez que viajo a Colombia; sin embargo, esta experiencia desagradable en Cartagena me ha traído tristezas. Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país”, expresó Can Lin Yu Chen.

En esta imagen se observa uno de los cobros que le hicieron a la turista en Cartagena. | Foto: Tomada de redes sociales

Frente a la polémica que se generó en el país, el cochero involucrado en este lamentable hecho apareció el pasado 27 de diciembre y rompió el silencio mediante un video, donde aseguró que él no robó a nadie.

El hombre, cuyo nombre es Iván González, explicó en la pieza audiovisual que la mujer que le prestó el datáfono solo le pasó un millón de pesos; por ende, pensó que la transacción había sido normal. Incluso, señaló que al otro día asistió a la Policía para dar su versión.

“Durante el recorrido, la turista me dice que no tenía efectivo. Yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono. Al día siguiente regreso a trabajar y un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me estaba buscando la Policía, así que me dirijo a donde están ellos”, apuntó inicialmente.

Luego, enfatizó: “Cuando llegamos a la inspección de Policía, allí me encuentro con la turista, me hacen la investigación y me sueltan. Al día siguiente vuelvo y me presento a la estación. Ellos me tomaron la declaración, tomé el dinero que me pertenecía y devolví el resto. Le pido disculpas a la turista”.