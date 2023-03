Se acabó la espera: ya hay operador para el servicio de vigilancia en las instituciones educativas de Cartagena

En la mañana de este lunes 13 de marzo inició la rueda de negocios de la Bolsa Mercantil de Colombia, con el objetivo de seleccionar el operador de vigilancia que prestará y cubrirá al 100% de las instituciones educativas y sedes administrativas del distrito de Cartagena de Indias.

Para esta licitación fueron habilitados 26 oferentes para entrar en la puja de precios, operación que arrojó como seleccionada a la Unión Temporal, la cual está integrada por las empresas Expertos Seguridad Ltda, Cooperativa de Vigilantes Starcoop, Alliance Risk y Protection Ltda.

La unión de estas empresas estuvo representada por la Sociedad Comisionista Miguel Quijano y CIA. S. A.

Servicio de vigilancia en colegios de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

El proveedor, antes de participar en la rueda de negociación, fue habilitado por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia, cumpliendo con todos los procesos y componentes jurídicos, técnicos y financieros establecidos por la Alcaldía de Cartagena y de acuerdo a la normatividad del Mercado de Compras Públicas.

Al finalizar la rueda de negocios, las autoridades lograron adjudicar el contrato de vigilancia y seguridad privada, aunque aún continúan con el proceso de validación de los documentos para dejar en firme la negociación.

Por otro lado, de acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, se espera contar con los servicios de aseo y vigilancia restablecidos en su totalidad, alrededor del 20 de marzo.

Servicio de aseo en colegios de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Preocupación en la comunidad estudiantil

Padres de familia, alumnos y docentes, salieron a las calles semanas atrás para manifestarse contra la Administración Distrital.

Esta es una pelea que los manifestantes vienen dando desde el año anterior, ya que para el mes de agosto de 2022 la mayoría de colegios no podía dar clases o en su defecto tener jornadas más cortas. De hecho, muchos padres simplemente han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a clases, porque el horario solía ser variable y si bien tienen hora de entrada, con esta problemática no se sabe cuál es la hora de salida de los estudiantes.

Protestas de docentes en Cartagena - Foto: Autor Anónimo

En este momento, el panorama no es muy alentador y aunque algunos padres se han dado a la tarea de suplir el servicio de aseo, las instituciones también carecen de servicio de vigilancia, lo cual trajo como consecuencia el hurto de un aire acondicionado en el colegio INEM.

Por otro lado, hasta la fecha, los estudiantes no han podido iniciar de manera constante sus clases, ya que ambas problemáticas los están afectando directamente. Luego del anuncio dado por la Alcaldía, esperan pronto volver a sus jornadas habituales.

Terminó el plan de contingencia de Transcaribe

Transcaribe y el concesionario de recaudo Colcard firmaron un acuerdo para la terminación bilateral del contrato de concesión, lo que implica la reactivación del sistema de recaudo electrónico.

Con este acuerdo, Transcaribe comienza la fase de reactivación de su sistema de recaudo, y desde este lunes 13 de marzo de 2023 al mediodía, los usuarios podrán volver a usar y recargar sus tarjetas Transcaribe, y disponer de sus saldos precargados.

Tarjeta de Transcaribe - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Las rutas del sistema, que sufrieron ajustes en sus trazados por la contingencia, retomarán sus recorridos habituales a partir del miércoles 15 de marzo. Por su parte, los usuarios que todavía tengan tiquetes, podrán seguir utilizándolos para acceder a las estaciones hasta el próximo jueves 16 de marzo.

Fase de reactivación del sistema de recaudo

Lunes 13 de marzo

Desde el mediodía, los usuarios podrán volver a usar y recargar tus tarjetas Transcaribe, y volver a disponer de sus saldos precargados.

Martes 14 de marzo

Hasta ese día se venderán tiquetes, y cada usuario podrá comprar máximo dos tiquetes. Sin embargo, podrán usarse hasta el jueves 16.

Será el último día en que las rutas hagan sus recorridos provisionales de contingencia.

Será el último día en que podrá abordarse los buses en los pasajeros sin validar la tarjeta.

Los desvíos se realizarán a la altura del motel Sans Souci. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Miércoles 15 de marzo

Todas las rutas retomarán sus recorridos habituales.

Ya no se venderán tiquetes, pero todavía podrán utilizarse para acceder a las estaciones hasta el jueves 16.

Para abordar los buses en los paraderos será necesario validar la Tarjeta Transcaribe.

Jueves 16 de marzo

Será el último día en que puedan usarse tiquetes para acceder a las estaciones.

Este día quedará activada la red externa de puntos de recarga en su totalidad.

Nuevo tiquete para acceder al servicio de transporte Transcaribe. - Foto: Autor Anónimo

Viernes 17 de marzo