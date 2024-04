Trágico viaje de italiano a Cartagena: denuncia que fue drogado, golpeado y robado

“Un par de amigos me invitaron a una bebida y en esta bebida, por su puesto, tenía droga. Después que yo me tomé esa cervecita, yo no me acuerdo más nada. Lo que pasó [fue] que me robaron, me maltrataron y me dejaron en la calle”, comentó el sujeto. Su versión fue reafirmada por la Policía Metropolitana de Cartagena.