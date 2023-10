Cementerio Central de Cúcuta: ¿cuándo estará habilitado para visitantes?

1. Control de las actividades dentro del Cementerio Central: esto se ha logrado mediante reuniones ejecutivas, donde se ha instruido al personal administrativo adscrito al cementerio sobre la esencialidad del estricto acatamiento de la normativa pertinente, el protocolo necesario antes y después de cada actividad, y los requisitos específicos para las inhumaciones o exhumaciones estatales, particularmente en relación con los Cuerpos No Identificados / Cuerpos Identificados No Reclamados.

2. Prohibición de exhumación y reubicación de Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR) en el camposanto: es mandatorio no realizar exhumaciones ni reubicaciones de Cuerpos No Identificados / Cuerpos Identificados No Reclamados sin la previa autorización de la magistratura y la supervisión de la autoridad forense correspondiente. Para optimizar el proceso administrativo, se está trabajando en la sistematización y elaboración de un inventario de dichos cuerpos, basándonos en la información proporcionada por sepultureros activos y aquellos que trabajaron anteriormente en el Cementerio Central.