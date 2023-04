El drama que viven los habitantes de Gramalote en Norte de Santander, quienes llevan 12 años esperando la construcción de sus casas

El municipio de Gramalote, situado en el departamento de Norte de Santander y fundado en el año 1857, fue destruido por una falla geológica el 16 de diciembre de 2010. Todo lo que se conocía en aquel entonces quedó en ruinas, miles de familias lo perdieron todo.

Sin embargo, ante esta tragedia, el Gobierno nacional les prometió a las cerca de 3.300 personas damnificadas, el cielo, la tierra y una reubicación nueva, pero tras pasar más de 12 años, hay 128 familias que esperan la construcción de su casa.

Un barrio a medias que se encuentra desolado. - Foto: Suministrada a SEMANA

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio César, padre de la familia Cobos Bermúdez, que no alcanzó a ser beneficiado con la entrega de las 850 casas del proyecto a manos del Fondo de Adaptación. Este hombre denuncia presuntas irregularidades en el proceso.

Así las cosas, estas últimas viviendas quedaron a medio construir, donde una de ellas solo tiene algunas columnas o tubos, como hay otras que las dejaron sin puertas y ventanas, todo esto por el presunto incumplimiento de la Unión Temporal Nuevo Gramalote, antiguo contratista del proyecto que ahora enfrenta un litigio arbitral.

Es por ello que el Fondo de Adaptación inició el proceso de licitación pública para la construcción, terminación y entrega de estas casas faltantes, por lo que el contrato lo ganó el Consorcio Viviendas Gramalote, por un valor de $17 mil millones.

Esto se firmó el pasado 9 de diciembre de 2022, donde se acordó realizar una primera fase de preconstrucción bajo la anuencia y ejecución de la Interventoría Arquiciviles con una fase de dos meses, es decir, debía finalizar el 9 de febrero de 2023, pero según a la fecha no se ha movido ni un ladrillo.

Así quedaron las casas faltantes. - Foto: Suministrada a SEMANA

“El Fondo de Adaptación no da razón de este proceso, porque el que inició construyendo el casco urbano era socio del hermano del doctor Iván Mustafá, quien era el director de ese entonces del fondo. Entonces lo que querían era tramitarlo nuevamente hacia allá, por lo que declaran a los otros dos contratos que se han licitado desiertos y es así como a esa misma empresa le cambian la razón social con otra fachada y se ganan el contrato”, señaló César Cobos.

Sin embargo, esta no sería la única presunta irregularidad que se estaría presentando en el nuevo Gramalote, pues a los padres de César, quienes murieron en el 2018 y 2019, respectivamente, firmaron unas escrituras públicas que aún no se han entregado.

“Yo tengo esas escrituras, donde lo más irónico de la vida es que yo le estoy pagando impuestos supuestamente a una casa la cual no existe. Entonces no entiendo por qué el Fondo de Adaptación hizo que a esas 128 familias, que no tenemos vivienda, nos hicieran firmar esas escrituras. Lo que nos dijeron fue que si no la firmábamos no nos daban casa, nos engañaron y ahora los impuestos siguen corriendo en esa casa”, indicó el afectado.

Pero esto no es todo, pues la administración municipal, con apoyo del Gobierno nacional, abrió una asociación con el fin de que estos damnificados pudieran reactivarse económicamente, por lo que se destinaron 7.500 millones de pesos para esta ejecución.

Al fondo se aprecian las casas que fueron terminadas. - Foto: Suministrada a SEMANA

Para este proyecto, el Fondo de Adaptación contrató a la Fundación Social, donde a los que aún no tienen casa, les entregan un lote y posteriormente tienen que plantear una propuesta de negocio, como fue el caso de César, quien propuso la construcción de una panadería, pero también se percató de presuntas irregularidades.

“Un bulto de harina se compra en el comercio a 100.000 pesos, pero en la contratación lo pasan por 250.000 pesos, entonces, cómo pretendo yo reactivar mi economía con este sobrecosto en los bienes”, recalcó el veedor.

Ante todas estas supuestas inconsistencias, la comunidad gramalotera está inconforme, devastada y abrumada, no sabe que más hacer para que estas entidades les respondan por sus derechos. “Esto ya llegó a un tope, ya no somos capaces de nosotros mismos atacar la corrupción”, puntualizó César Cobos en SEMANA.